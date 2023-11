Wyprzedaż akcji Allegro. Mimo solidnych wyników

Notowania Allegro rozpoczęły sesję od spadków. Przed godz. 11 akcje tanieją o prawie 7 proc. do 30,3 zł. Wyprzedaży towarzyszy wysoki obrót. Od rana właściciela zmieniły już akcje o wartości przekraczającej 100 mln zł. To dziś zdecydowanie najwyższy obrót na GPW (wiceliderem jest teraz PKO BP z ok. 20 mln zł).

Reklama

Wyniki pod lupą

Allegro opublikowało rano raport za III kwartał 2023 r. Przychody grupy rok do roku zwiększyły się o 4,8 proc. do 2,43 mld zł i były zbliżone do oczekiwań analityków. Zwyżkujące przychody przy kontroli kosztów przełożyły się na wzrost skorygowanego zysku EBITDA z działalności w Polsce o 32,4 proc. do 778 mln zł. Z kolei skonsolidowana wartość GMV, uwzględniająca działalność międzynarodową Allegro, zwiększyła się o 9 proc., a skorygowana EBITDA o 26 proc. do 677 mln zł, przebijając o 4 proc. oczekiwania analityków. Jeszcze większą (16 proc.) różnicę in plus widać na poziomie netto. Zysk wyniósł 241,7 mln zł wobec przewidywanych przez analityków 208,4 mln zł. Rok wcześniej grupa miała aż 2,2 mld zł straty netto, ponieważ w wynikach za III kwartał 2022 roku ujęto odpis z tytułu utraty wartości aktywów przejętej czeskiej grupy Mall.

Allegro podkreśla, że wartość sprzedaży brutto z działalności w Polsce wzrosła w trzecim kwartale o 10,5 proc. do 13,3 mld zł, znacząco przewyższając dynamikę krajowej sprzedaży detalicznej. Przychody z działalności w Polsce wzrosły o 19,9 proc. do 1,95 mld zł m.in. dzięki rosnącej prowizji od sprzedaży, lepszej monetyzacji i wzrostowi przychodów z działalności reklamowej o 38 proc.

Liczba aktywnych kupujących na Allegro wzrosła szósty kwartał z rzędu do 14,5 mln, a średnia wartość GMV na aktywnego kupującego zwiększyła się o 7,3 proc. do 3 699 zł rocznie.

Plany na przyszłość

- Wyniki Allegro za trzeci kwartał w Polsce były naprawdę wyjątkowe: skorygowana marża EBITDA w stosunku do GMV wyniosła 5,86 proc. czyli o prawie 1 punkt proc. więcej rok do roku, a wskaźnik długu do skorygowanego zysku EBITDA obniżył się do akceptowalnego poziomu 2,17. Przy coraz niższej dźwigni finansowej oraz dzięki niedawnemu przedłużeniu naszych linii kredytowych do 2027 r. mamy teraz jeszcze większą elastyczność w inwestowaniu w innowacje stymulujące wzrost i zwiększające możliwości dostaw w krajach, w których działamy – tak wyniki skomentował CFO Allegro, Jon Eastick.