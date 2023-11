Internetowy dystrybutor opon i felg w tym okresie zanotował 16,7 mln zł straty netto wobec 6,7 mln zł straty w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Na poziomie wyniki operacyjnego pojawiła się strata w wysokości 8 mln zł w porównaniu z 4,4 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 323,5 mln zł i były o 2 proc. wyższe niż rok wcześniej. Dynamicznym wzrostem sprzedaży może się natomiast pochwalić spółka zależna Dadelo, będące internetowym dystrybutorem jednośladów i akcesoriów rowerowych. W III kwartale br. jej przychody zwiększyły się rok do roku o prawie 70 proc., do 58 mln zł. Jednocześnie zysk netto skurczył się rok do roku do 0,8 mln zł z 1,8 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r. Oponeo.pl miało 7,6 mln zł straty netto wobec 1,2 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły nieco ponad 1,1 mld zł i były o 10 proc. wyższe niż przed rokiem.

Sprzedaż opon w grupie w III kwartale 2023 r. spadła rok do roku o 3,6 proc, do 709,5 tys. szt. Największy udział w sprzedaży III kwartału 2023 roku mają opony letnie 35,7 proc., choć ich udział w strukturze nieznacznie zmniejszył się w porównaniu do III kwartału 2022 roku na korzyść opon całorocznych, których udział wzrósł o ponad 5 proc. do 34,7 proc. w całej strukturze sprzedaży. Jednocześnie dynamika sprzedaży opon całorocznych kwartał do kwartału wyniosła 13,1 proc.

W II półroczu 2023 r. Grupa Oponeo.pl zamierza kontynuować działania mające na celu umacnianie pozycji rynkowej oraz optymalizować działania spółek zależnych. Kontynuowane będą prace mające na celu dalszy rozwój automatyzacji procesów przyjmowania i wydawania towarów w nowym centrum logistycznym w Zelgoszczy.