Grupa CCC w III kwartale: najbardziej rentowny stary szyld

Pod względem rentowności najlepiej radził sobie najstarszy szyld – CCC wraz z serwisem e-commerce ccc.eu. Mimo spadku przychodów o 8 proc. do 1,04 mld zł, za sprawą niższych o 17 proc. kosztów sprzedaży i administracji, segment ten wykazał wstępnie 105 mln zł zysku operacyjnego. Marża na tym poziomie wyniosła 10 proc. o 9 pkt proc. więcej niż w słabym trzecim kwartale minionego roku.

Dla porównania, marża zysku operacyjnego segmentu Half Price, jedynego, który zwiększył przychody (o 53 proc. rok do roku) to 4,7 proc. (spadek o 2,8 pkt proc.).

- Naszym priorytetem nieustannie pozostaje budowanie rentownej i odpornej na turbulencje organizacji, dlatego wzmacniamy nasz omnikanałowy model biznesowy. Stale pracujemy nad cyfrowym doświadczeniem Klientów w każdym z naszych szyldów, monetyzując wcześniejsze inwestycje - w tym rozwój aplikacji mobilnych, by skuteczniej pozyskiwać i lojalizować klienta. Już dzisiaj aplikacja mobilna odpowiada za ok. 40 proc. przychodów w ccc.eu. Podwoiliśmy również w ciągu roku sprzedaż poprzez aplikację mobilną MODIVO i eobuwie.pl. Widzimy dalszy potencjał do ich rozwoju – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Karol Półtorak, wiceprezes CCC.

Priorytetem firmy pozostaje poprawa zarządzania zapasami i zmniejszenie zadłużenia grupy.

Największą wartość miały na koniec października zapasy w segmencie Modivo: ponad 1,3 mld zł, o 8 proc. mniej niż rok wcześniej. Zapasy HalfPrice powiększyły się natomiast o 78 proc. do 0,64 mld zł. Zapasy CCC spadły o 17 proc. do 1,05 mld zł.

Ograniczanie zapasów Modivo ma być kontynuowane w trwającym już czwartym kwartale – zapowiedziano.