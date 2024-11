Zniżki na głównych rynkach europejskich i polskim, nerwowość na rynku walut i wyczekiwanie co do Wall Street. Rynek stał się bardzo nerwowy i nie ułatwia zadania uczestnikom Parkiet Challenge.

– Inwestorzy pozostają powściągliwi co do szans na osłabienie dolara. Rosną szanse na złamanie dołka przy 1,0495 z ubiegłego tygodnia i test kluczowych okolic 1,045 – ocenia Marek Rogalski z DM BOŚ. Jak przypomina, dane makro opublikowane w ubiegłym tygodniu z USA, a także ostrożny komentarz szefa Fedu Jerome’a Powella w kwestii kolejnych obniżek stóp procentowych oraz rynkowe spekulacje co do przyszłej polityki Donalda Trumpa to argumenty za dalszym utrzymywaniem oczekiwań, że Fed może być mało chętny do luzowania polityki.

841 tysięcy wirtualnych złotych zainwestowali uczestnicy gry giełdowej „Parkietu” w 11 bit studios – obecnie to najpopularniejsza spółka w grze.

– Obecnie rynek daje 62 proc. szans na cięcie w grudniu o 25 pkt baz. oraz wycenia tylko jeszcze dwie obniżki stóp w 2025 r. (poza tą w grudniu 2024 r.). Tymczasem silny dolar ma swoje konsekwencje dla rynków wschodzących i to niezależnie od tego. że ostatni przekaz od naszej Rady Polityki Pieniężnej pozostał „jastrzębi” – zauważa Rogalski.

34 mln zł sięga dotychczasowa łączna wartość transakcji dokonanych w Parkiet Challenge. Do gry wciąż można dołączyć poprzez stronę gra. parkiet.com.

Poniedziałkowe popołudnie przyniosło zwyżki notowań głównej pary walutowej do 1,057 euro za dolara, choć maksima z drugiej połowy zeszłego tygodnia wciąż utrzymywały się w roli oporów. Złoty wykorzystywał mocniejsze euro, co przyniosło zniżkę USD/PLN o 0,36 proc., do 4,085 zł. Poranny wzrost rentowności (spadki cen) obligacji również udało się skorygować. Pod sporą presją pozostawały jednak krajowe banki. W najbliższych dniach warto będzie obserwować zachowanie indeksu WIG-banki, który docierał w poniedziałek do 12 tys. pkt, czyli pułapu, w którym w ostatnich miesiącach popytowi udawało się odwrócić krótkoterminowy trend.

W puli nagród ponad 50 tys. zł! Dołącz do Parkiet Challenge na gra.parkiet.com.

Rynek jest w ostatnim czasie bardzo zmienny, dlatego warto dołączyć do Parkiet Challenge i spróbować odnaleźć się w giełdowej rzeczywistości. – Gra Giełdowa Parkiet Challenge, której jesteśmy partnerem, to dla inwestorów indywidualnych niezwykła szansa na sprawdzenie umiejętności bez ponoszenia ryzyka finansowego. Wierzymy, że takie projekty są bardzo potrzebne i budują wokół giełdy pozytywny przekaz, przyciągając do niej coraz liczniejsze grono inwestorów – mówi Artur Wiza, wiceprezes Asseco Poland, jednego z partnerów projektu.