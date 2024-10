Wysoka stawka i wielkie emocje. Rusza Parkiet Challenge

Podstawowy etap rywalizacji potrwa do 22 listopada. Do finału trafi z niego osiem osób, które uzyskają najwyższe stopy zwrotu po czterech tygodniach rywalizacji. W finale tradycyjnie jednak zmierzy się dziesięciu inwestorów. Pozostałych dwóch trafi do niego dzięki dogrywce – obejmie ona jeden giełdowy tydzień, od 25 do 29 listopada, i odbędzie się na zasadach analogicznych jak etap główny. Finałowe starcie zaplanowane jest na 4 grudnia na GPW. Podczas niego uczestnicy obracać będą kontraktami terminowymi.

Nauka przez rywalizację

Gra Giełdowa Parkiet Challenge to jak zawsze nie tylko rywalizacja z innymi inwestorami i walka o cenne nagrody, ale też okazja do tego, by bliżej poznać funkcjonowanie rynku giełdowego.

– Inwestowanie to sztuka, która wymaga zarówno wiedzy, jak i doświadczenia. Za sprawą Parkiet Challenge wspieramy zarówno początkujących, jak i doświadczonych inwestorów w doskonaleniu kluczowych umiejętności, co jest szczególnie istotne w dynamicznym świecie finansów. Podczas konkursu uczestnicy testują różne strategie giełdowe, lepiej rozumieją mechanizmy rynkowe i sprawdzają swoje zdolności analityczne. Dywersyfikacja, ocena ryzyka oraz wybór odpowiednich instrumentów finansowych to fundamenty sukcesu na rynku kapitałowym – mówi Robert Stankiewicz, dyrektor działu komunikacji i marketingu GPW, która jest współorganizatorem gry.

– Rynek kapitałowy napędza gospodarkę. Giełda wspiera realizację wizji rozwoju spółek i pozwala im skutecznie podbijać zarówno krajowy, jak i zagraniczne rynki. Inwestorzy indywidualni, kupując akcje notowanych firm, stają się ich współwłaścicielami i tym samym częścią ich sukcesu. Gra Giełdowa Parkiet Challenge, której jesteśmy partnerem, to dla nich niezwykła szansa na sprawdzenie umiejętności bez ponoszenia ryzyka finansowego. Wierzymy, że takie projekty są bardzo potrzebne i budują wokół giełdy pozytywny przekaz, przyciągając do niej coraz liczniejsze grono inwestorów – mówi Artur Wiza, wiceprezes Asseco Poland, jednego z partnerów projektu.