Kevin Warsh
Zgodnie z przewidywaniami rynku Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) jednogłośnie (12-0) podniósł główną stopę procentową o 25 punktów bazowych. W efekcie stopa funduszy federalnych trafiła w przedział docelowy 3,75–4 proc. To pierwsza podwyżka od lipca 2023 r.
„Inflacja wciąż utrzymuje się na podwyższonym poziomie” – podał komitet w komunikacie. „Dzisiejsza decyzja ma przyspieszyć powrót do naszego 2-procentowego celu. Przewodnim założeniem Komitetu pozostaje stabilność cen”.
Choć z samego Fed płynęły niedawno sprzeczne sygnały, rynek wyceniał scenariusz podwyżki na ponad 90 proc. Jedyne znaki zapytania dotyczyły tego, czy decyzja zapadnie bez zdań odrębnych.
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Wall Street także pogodziło się z myślą, że Rezerwa Federalna prawdopodobnie podniesie stopy procentowe, by zdusić uporczywą inflację.
Tuż przed ogłoszeniem informacji o stopach indeks S&P 500 zyskiwał 0,3 proc.,, a Nasdaq 0,7 proc. Rentowność flagowych, 10-letnich obligacji skarbowych spadła do 4,95 proc. po publikacji danych wskazujących na mocniejsze od oczekiwań odbicie sprzedaży detalicznej w sierpniu oraz wyraźny skok cen importowych. W poniedziałek rentowności 10-latek po raz pierwszy od 2023 roku przebiły barierę 5 proc.
Dolar trzyma się mocno blisko dwutygodniowych szczytów, a kursy głównych walut pozostają w wąskim przedziale wahań.
Środowa aktualizacja projekcji FOMC wyraźnie wskazuje, że większość decydentów nie wyklucza kolejnego ruchu w górę jeszcze w tym roku.
Z najnowszego „wykresu punktowego” (dot plot) wynika, że 16 z 18 członków komitetu — Kevin Warsh tradycyjnie nie składa własnej prognozy od objęcia urzędu — spodziewa się jeszcze przynajmniej jednej podwyżki, przy czym czterech widzi przestrzeń na dwie. Tylko dwóch uczestników uważa obecny krok za wystarczający.
W prognozach na kolejne lata nie przewidziano już dalszych podwyżek. Pierwsze cięcia stóp zarysowano dopiero na lata 2028 i 2029.
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