Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego strategia wyczekiwania Rezerwy Federalnej zaczyna budzić sceptycyzm inwestorów.

Jak odmiennie rynki finansowe interpretowały dwie ostatnie decyzje banku centralnego.

Co sprawia, że nadchodzące posiedzenie FOMC staje się testem determinacji dla decydentów.

Jakie ryzyko dla rynku obligacji skarbowych niesie dalsze opóźnianie zmian stóp procentowych.

– Przed ostatnią decyzją w sprawie stóp procentowych spodziewaliśmy się, że pozostaną one niezmienione przez jakiś czas, ponieważ FOMC oczekuje na ustalenia pięciu grup zadaniowych powołanych przez Warsha, zanim rozważy odejście od obecnej konfiguracji polityki pieniężnej. W międzyczasie Warsh miał utrzymywać jastrzębią retorykę dotyczącą inflacji, dążąc do zapewnienia, że oczekiwania inflacyjne pozostaną mocno zakotwiczone – pisze Marco Valli, szef analiz makroekonomicznych i główny ekonomista mediolańskiego UniCredit. I zauważa, że strategia ta jest obecnie zagrożona, ponieważ rynki zaczęły kwestionować, czy brak wytycznych odzwierciedla niepewność co do perspektyw, czy też niepewność co do gotowości Fed do przeciwdziałania inflacji. – Im dłużej FOMC pozostaje w trybie wyczekiwania, nie formułując jaśniejszego poglądu na temat swojej wizji gospodarki i ryzyka dla swojego podwójnego mandatu, tym większe prawdopodobieństwo, że rynki zaczną testować jego determinację. To zwiększa koszt czekania – wrześniowe posiedzenie będzie gorące – stwierdza Marco Valli.

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Różne reakcje na posiedzenia FOMC

W czerwcu reakcja na pierwsze posiedzenie FOMC pod przewodnictwem Warsha odzwierciedlała wotum zaufania. Rentowności obligacji dwuletnich wzrosły, napędzane jastrzębią retoryką Warsha, podczas gdy długi koniec pozostał zasadniczo stabilny, co doprowadziło do niedźwiedziego spłaszczenia krzywej. Nastąpiła również zauważalna zmiana w strukturze rentowności nominalnych – rentowności realne wzrosły, a progi rentowności inflacji spadły.

Reakcja na drugie posiedzenie była wyraźnie odmienna. Rentowności obligacji dwuletnich nieznacznie spadły, ponieważ rynki wyceniły prawdopodobieństwo natychmiastowej podwyżki, podczas gdy rentowności obligacji o dłuższym terminie zapadalności wzrosły. Presja sprzedaży na rynku obligacji o bardzo długim terminie zapadalności była szczególnie wyraźna – rentowność 30-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 12 pb do prawie 5,25 proc. Reakcja rynku na wczorajsze posiedzenie FOMC wydaje się sugerować, że inwestorzy stają się sceptyczni co do gotowości Fed do realizacji swojego mandatu inflacyjnego, jeśli bank centralny będzie nadal opóźniał zmianę stóp procentowych.

Kolejna decyzja Fed o pozostawieniu stóp bez zmian może okazać się trudna do uzasadnienia

Cierpliwość rynku jest ograniczona, a ostatnie wydarzenia zwiększają prawdopodobieństwo, że inwestorzy prędzej czy później wystawią na próbę determinację Fed. – Jeśli dane dotyczące wzrostu gospodarczego pozostaną stabilne, inflacja nie spowolni – a przed wrześniowym posiedzeniem FOMC wciąż oczekiwane są dwie publikacje wskaźnika CPI – kolejna decyzja o pozostawieniu stóp bez zmian może okazać się trudna do uzasadnienia – uważa Marco Valli. W tym otoczeniu długi koniec krzywej obligacji skarbowych wydaje się podatny na ryzyko. Inwestorzy już teraz niechętnie podejmują ryzyko związane z duracją. Rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych wzrosła bardziej niż sugerowałyby to zmiany oczekiwań dotyczących stóp procentowych. Odzwierciedla to presję na wzrost premii terminowej w czasie, gdy ryzyko inflacyjne pozostaje wysokie, a polityka fiskalna pozostaje zbyt ekspansywna.

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Chociaż dalsza bezczynność w obliczu utrzymującej się inflacji prawdopodobnie utrzymałaby presję na wzrost rentowności długoterminowych, kluczowym pytaniem jest, czy zacieśnienie polityki pieniężnej ustabilizuje sytuację na rynku długoterminowym. – Wiele będzie zależało od sposobu, w jaki taka decyzja zostanie zakomunikowana i czy inwestorzy nabiorą zaufania do funkcji reakcji Fed i prawdopodobnej ścieżki przyszłej polityki pieniężnej. Istnieje ryzyko, że proces ten będzie stopniowy, co zmusi inwestorów do ostrożności w kwestii ekspozycji na durację – podsumowuje Marco Valli.