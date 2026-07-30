Pomijając start notowań można powiedzieć, że na GPW dominuje w czwartek kolor zielony. Po raz kolejny błyszczą także największe spółki. WIG20 momentami rósł dzisiaj o prawie 1 proc. To pozwoliło mu pobić rekord trwającej hossy, który obecnie wynosi 3892 pkt. W południe skala wzrostów nieco przygasła, ale i tak można mówić o tym, że byki kontrolują sytuację.

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Mocno prezentują się dzisiaj banki. Liderem wzrostów w WIG20 jest Erste Bank Polska. Walory tej firmy drożeją o blisko 4 proc. Pomogły tutaj przede wszystkim wyniki za II kwartał. Po wynikach rosły także akcje Pekao, chociaż w tym przypadku skala zwyżki jest nieco niższa, bo przekracza „tylko” 2 proc. Sektorowy indeks WIG – Banki rośnie dzisiaj o blisko 2 proc. Dzięki mocnej postawie banków WIG20 jest dzisiaj też w czołówce najmocniejszy indeksów na Starym Kontynencie.

- Popyt odzyskuje inicjatywę po krótkiej konsolidacji, a cena wyraźnie stara się podążać za górnym ograniczeniem trendu wzrostowego. Mimo wzrostowej dynamiki, kupujący muszą uważać na możliwą formację podwójnego szczytu – która może wystąpić, zwłaszcza w kontekście podwyższonego RSI – wskazuje Kamil Szczepański, analityk XTB.

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XTB błyszczy na GPW

Patrząc tylko na główne indeksy WIG20 ewidentnie przebija mWIG40 oraz sWIG80. Ten pierwszy rósł w południe około 0,5 proc., a sWIG80 był nawet minimalnie pod kreską. W drugiej i trzeciej linii też można znaleźć jasne punkty. Powody do zadowolenia mogą mieć przede wszystkim akcjonariusze XTB, gdyż akcje brokera mocno dzisiaj drożeją po świetnych wynikach. W południe zyskiwały one około 8 proc. i patrząc na wartość obrotów, była to druga spółka pod względem zainteresowania inwestorów.

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Pozytywnego obrazu rynkowego dopełnia powrót siły złotego. Nasza waluta zyskuje w czwartek wyraźnie czy to względem dolara, euro czy też franka. Dolar w południe był wyceniany na 3,75 zł, euro na na 4,30 zł, zaś frank szwajcarski na niecałe 4,62 zł. To pokłosie wczorajszej konferencji po posiedzeniu Fed na którym nie doszło do zmiany stóp procentowych. - Konferencja prezesa Fed K.Warsha nie dała jednoznacznego sygnału, czy bank będzie skłonny do podwyższenia stóp procentowych we wrześniu, co schłodziło rynkowe wyceny takiego ruchu i wywołało korektę ostatniego umocnienia USD – wskazują ekonomiści PKO BP.

Dzisiaj najważniejszym wydarzeniem makro będą dane o PKB w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście cały czas trzeba pamiętać o sezonie wynikowym w USA oraz w Polsce, a także o wydarzeniach na Bliskim Wschodzie.