Obrót akcjami zbliżył się do 2,86 miliarda złotych, z czego koszyk blue chipów zebrał przeszło 2,43 miliarda złotych. Rolę liderów obozu popytowego zagrały spółki bankowe – w WIG20 banki były najsilniejszymi walorami - i indeks WIG-Banki zyskał 3,06 procent zbierając ponad 771 milionów złotych obrotu. Lokomotywą zwyżek były również akcje spółki KGHM, która zyskała 5,06 procent odpowiadając na wzrost cen miedzi o 1,6 procent. Aktywność rynku była wysoka, więc warto brać pod uwagę fakt, iż część wymian była pochodną porządkowania portfeli przez inwestorów instytucjonalnych w kontekście zbliżającego się zakończenia miesiąca. Niezależnie, kupujących wspierały impulsy wzrostowe z otoczenia, które odbijało po wczorajszej przecenie na Wall Street i reagowało na osłabienie dolara po środowym komunikacie Fed i dzisiejszych odczytach inflacji PCE i szacunku PKB w USA. Z perspektywy technicznej sesja skończyła się pełnym sukcesem byków. WIG20 nie tylko wybił się z kilkudniowej konsolidacji górą, ale też wyznaczył nowy rekord hossy w rejonie 3907 pkt. Pokonanie 3900 pkt. oznacza, iż na radarze rynku pojawia się psychologiczna bariera 4000 pkt., której połamanie wymaga zwyżki indeksu o ledwie 2,38 procent. Analogicznie ukształtowała się sytuacja indeksu szerokiego rynku WIG, który pierwszy raz w historii znalazł się nad poziomem 146000 pkt. i ledwie 2,19 procent od psychologicznego poziomu 150000 pkt. Wreszcie mWIG40 odliczył ATH i kolejny raz zamknął sesję powyżej 10000 pkt. W przypadku indeksów WIG20 i WIG odległości od kolejnych barier psychologicznych są na tyle małe, iż każdy z poziomów jest osiągalny w perspektywie kilki sesji, ale patrząc na szanse byków nie sposób zapomnieć o perfekcyjnej mieszance wzrostowej, która wsparła dziś popyt wzrostami na rynkach bazowych, od akcji przez metale po rynek walutowy, gdzie złoty umocnił się do dolara o 0,8 procent i 0,4 procent wobec euro.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.