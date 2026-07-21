GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE – ostatnie notowanie akcji z prawem do 3,40 zł dywidendy na papier; wypłata 6 sierpnia
BENEFIT SYSTEMS – NWZA w sprawie zmiany uchwały o programie motywacyjnym
EDITEL – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,44 zł dywidendy na papier; wypłata 6 sierpnia
EURO-TAX.PL – wypłata 0,35 zł dywidendy na akcję
BEEIN – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
BTC STUDIOS – kontynuacja WZA z 29 czerwca
HEMP & HEALTH – wznowienie notowań po scaleniu akcji spółki w stosunku 10 do 1
PKO BP – wprowadzenie do obrotu na Catalyst 5000 obligacji serii 9 o wartości nominalnej 100 000 euro każda
Niemcy – indeks ZEW
Wielka Brytania – stopa bezrobocia w maju
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