Kraj

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE – ostatnie notowanie akcji z prawem do 3,40 zł dywidendy na papier; wypłata 6 sierpnia

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BENEFIT SYSTEMS – NWZA w sprawie zmiany uchwały o programie motywacyjnym

EDITEL – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,44 zł dywidendy na papier; wypłata 6 sierpnia

EURO-TAX.PL – wypłata 0,35 zł dywidendy na akcję

BEEIN – WZA w sprawie wyników za 2025 rok

BTC STUDIOS – kontynuacja WZA z 29 czerwca

HEMP & HEALTH – wznowienie notowań po scaleniu akcji spółki w stosunku 10 do 1

PKO BP – wprowadzenie do obrotu na Catalyst 5000 obligacji serii 9 o wartości nominalnej 100 000 euro każda

Świat

Niemcy – indeks ZEW

Wielka Brytania – stopa bezrobocia w maju