Akcje południowokoreańskiej spółki stoczniowej Hanwha Ocean traciły we wtorek na giełdzie w Seulu 8 proc., po tym, jak chińskie władze objęły sankcjami pięć amerykańskich spółek zależnych tej firmy. Zabroniły spółkom z Państwa Środka prowadzić z nimi interesów. To kara za to, że owe spółki zależne współpracowały przy dochodzeniu Przedstawiciela Handlowego USA w sprawie wpływu sytuacji w przemyśle stoczniowym na amerykańskie bezpieczeństwo narodowe. Tymczasem na giełdzie w Pekinie akcje spółki Wingtech straciły prawie 10 proc. Inwestorzy reagowali w ten sposób na to, że rząd Niderlandów znacjonalizował należącą dotąd do niej spółkę Nexperia, produkującą półprzewodniki do samochodów. Decyzja o nacjonalizacji została uzasadniona bezpieczeństwem narodowym. Rząd Niderlandów uznał, że chińska kontrola nad Nexperią może grozić załamaniem dostaw półprzewodników w czasie ewentualnego kryzysu. Ta sankcyjna wymiana ciosów przyczyniła się we wtorek do spadków na giełdach w Azji. Hang Seng, główny indeks giełdy w Hongkongu stracił 1,7 proc., a południowokoreański indeks KOSPI spadł o 0,6 proc.