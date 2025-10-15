Akcje Synektika wróciły na wzrostową ścieżkę, wspinając się w ostatnich tygodniach na nowe historyczne szczyty. Inwestorzy mocno liczą na odbicie w wynikach spółki. Obserwowane przyspieszenie w przetargach związanych z wydatkowaniem środków z KPO oraz ekspansja sprzedaży na nowych rynkach przekładają się na rosnący portfel zamówień na dostawę robotów da Vinci dla placówek medycznych. W niedawno zakończonym kwartale pozyskała do realizacji zamówienia na dostawy sprzętu medycznego w wysokości ok. 145 mln zł wobec 82,7 mln zł rok wcześniej. Na koniec września wartość zamówień pozostałych do realizacji przez grupę w kolejnych okresach wyniosła 75,9 mln zł, dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. – Ze względu na trwające projekty finansowane z KPO, które spotęgowały skalę inwestycji w ochronie zdrowia, spodziewamy się instalacji ok. 30 systemów zarówno w zakończonym 2024 roku finansowym, jak i w rozpoczynającym się 2025 roku finansowym (rok finansowy w spółce trwa od października do września – red.) – wskazuje Anna Tobiasz, analityk DM BDM. Dodatkowo spółka może liczyć na zamówienia finansowane ze środków KPO, przeznaczonych dla szpitali działających w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej (budżet 2,7 mld zł) oraz programu cyfryzacji szpitali (3,1 mld zł).