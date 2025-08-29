Uderzenie w Lisę Cook może być pułapką na Fed

Sprawa na pewno byłaby o wiele prostsza, gdyby Cook sama podała się do dymisji lub przynajmniej zawiesiła swoją pracę w Fedzie. Deklarując, że będzie nadal „normalnie” pracować, naraża ona bowiem na poważne konsekwencje szefa Fedu Jerome'a Powella.

– Jeśli pozwolą jej kontynuować obowiązki gubernatora Fed, a sądy uznają, że prezydent ma prawo ją zwolnić, nawet jeśli stanie się to kilka miesięcy później w trakcie apelacji, to wszystko, co zrobi ona jako gubernator Fed od dzisiaj, nie będzie ważne. Fed może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za pozwolenie osobie niebędącej pracownikiem na dalsze działanie jako pracownik. Innymi słowy, jeśli Fed pozwoli jej zostać i kontynuować pracę jako gubernator, a sąd orzeknie, że Trump może ją zwolnić (nawet jeśli będzie to później w trakcie apelacji), to okaże się, że Powell potencjalnie popełnił poważne przewinienie, za które sam mógłby zostać zwolniony. Pozwolił on przecież osobie niebędącej pracownikiem Fed na podejmowanie decyzji w imieniu Rezerwy Federalnej – twierdzi Jim Bianco, szef firmy badawczej Bianco Research.

Powell ma zakończyć swoją kadencję szefa Fedu 15 maja 2026 r. Jego kadencja jako członka zarządu Rezerwy Federalnej ma się jednak zakończyć dopiero 31 stycznia 2028 r. Wcześniej administracja Trumpa sugerowała, że powinien on zrezygnować z drugiej spośród tych funkcji wraz z odejściem ze stanowiska szefa Fedu. Jeśli konflikt prawny wokół zwolnienia Cook pójdzie po myśli administracji Trumpa, Powellowi również może grozić zwolnienie. Wcześniej w tym roku Trump sugerował, że szef Fedu zostałby zwolniony ze względu na rzekome nieprawidłowości przy wartym 2,5 mld USD remoncie budynku im. Marrinera Ecclesa, czyli waszyngtońskiej siedziby Fedu. Trump jednak zrezygnował z realizacji tego scenariusza i wspólnie z Powellem dokonał inspekcji remontowanego gmachu, „przyjaźni” klepiąc po plecach wyraźnie onieśmielonego szefa banku centralnego.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Trump rozpoczął szturm na amerykański bank centralny Odwołanie przez przez prezydenta Lisy Cook z Zarządu Rezerwy Federalnej otwiera spór prawny, który może się szybko nie zakończyć. Podsyca również niepokój o niezależność Fedu, w którego władzach większość mogą przejąć ludzie nominowani przez Trumpa.

Wymiana kadr

Niezależnie od kontrowersji związanych z odwołaniem Cook, rynek spodziewa się tego, że Fed we wrześniu będzie ciął stopy procentowe i że do końca roku może on dokonać jeszcze jednej lub dwóch obniżek. Uderzenie Trumpa w Fed może więc wydawać się spóźnione, ale stopniowo stara się on budować większość bardziej przychylnie nastawioną do luzowania polityki pieniężnej. Obecnie w siedmioosobowym Zarządzie Fedu zasiada (nie licząc prezesa Powella) dwóch trumpowskich nominatów: Michelle Bowman i Christopher Waller. Na zatwierdzenie przez Senat czeka trzeci nominat – Stephen Miran, a we wrześniu mają się zacząć rozmowy sekretarza skarbu Stevena Bessenta z 11 kandydatami na potencjalnego następcę prezesa Powella.

– Jeśli Cook zostanie usunięta, Trump może do połowy 2026 roku mieć pięciu politycznych nominatów w siedmioosobowej Radzie Gubernatorów. Nominowani przez Trumpa Michelle Bowman i Christopher Waller już okazali poparcie dla niższych stóp procentowych. Dołączą do nich Stephen Miran (lub inny lojalista po styczniu, jeśli jego nominacja okaże się tymczasowa), zakładając, że zostanie zatwierdzony przez Senat, wraz z zastępcami Powella (jeśli ustąpi, gdy jego kadencja jako przewodniczącego zakończy się w maju przyszłego roku, zamiast pozostać do końca kadencji w Radzie w 2028 roku) i Cook. Kadencje pozostałych dwóch członków Rady, gubernatorów Michaela Barra i wiceprzewodniczącego Phillipa Jeffersona, kończą się odpowiednio w 2032 i 2036 roku – przypomina Brown. Zwraca on też jednak uwagę, że FOMC jest instytucją liczącą 12 osób, w skład której oprócz członków Zarządu Fedu wchodzą też, na zasadzie rotacyjnej czterej szefowie regionalnych oddziałów Rezerwy Federalnej i na stałe szef nowojorskiego oddziału Fedu. Pięciu gubernatorów nie dawałoby więc Trumpowi większości w FOMC. – Nominaci Trumpa nadal musieliby zdobyć poparcie innych członków FOMC, aby ustalać politykę w preferowanym przez siebie kierunku, co mogłoby być trudne, gdyby ci inni czuli się zmuszeni do obrony Fed przed politycznymi atakami. To napięcie mogłoby wywołać poziomy niezgodności w ramach FOMC bardziej typowe dla lat 60. i 80. XX wieku, niż te które obserwowano ostatnio – dodał Brown.