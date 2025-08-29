Kim jest pierwsza czarnoskóra kobieta, która została wybrana do zarządu Fedu?

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Lisa Cook
Napisała również pracę wskazującą, że to rasizm sprawił, że czarnoskórzy Amerykanie składali w latach 1870-1940 mniej wniosków patentowych niż oczekiwano. Sama pewnie czuła się bardzo dumna z tego, że prezydent Joe Biden wyznaczył ją w 2022 r. na pierwszą w historii afroamerykańską kobietę zasiadającą w Zarządzie Rezerwy Federalnej.
Cook ukończyła Spelman Collage w 1986 r. Później przebywała na stypendium w Oksfordzie i zgłębiała filozofię w senegalskim Uniwersytecie Cheikh Anta Diop. W 1997 r. uzyskała doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie jej karierze naukowej patronowali Barry Eichengreen i David Romer. Jej doktorat był poświęcony niedorozwojowi sektora bankowego carskiej Rosji. Z czasem stała się ona znaną specjalistką od gospodarki rosyjskiej a także od historii ekonomicznej Afroamerykanów. Pracowała m.in. w Instytucie Hoovera i na Uniwersytecie Stanowym Michigan. Doradzała też rządom Nigerii oraz Rwandy. W latach 2011-2012 zasiadała w Radzie Doradców Ekonomicznych prezydenta Baracka Obamy. Pod koniec 2020 r. była natomiast wolonatariuszką w ekipie przygotowującej przejęcie władzy przez administrację Bidena. Pomysł wysunięcia jej kandydatury do zarządu Fedu złożył w 2021 r. demokratyczny senator Sherrod Brown. Ta nominacja o mały włos nie została odrzucona przez Senat - przeciwko niej głosowało bowiem 50 senatorów, a rozstrzygnął głos wiceprezydent Kamali Harris. Za kandydaturą Cook nie zagłosował żaden z senackich republikanów. Sprzeciwiali się oni wówczas tej nominacji, twierdząc, że Cook jest kiepsko przygotowana do pracy w Fedzie i że jest „lewicową ekstremistką”. Sprawując od 2022 r. stanowisko gubernatorki Fedu, nie wyróżniła się niczym szczególnym i zwykle głosowała podczas posiedzeń tak jak przytłaczająca większość. HK
Jeśli gubernatorka odwołana przez prezydenta Trumpa będzie uczestniczyła w posiedzeniach Komitetu Otwartego Rynku, zrodzi to wiele problemów dla banku centralnego.
Odwołanie przez przez prezydenta Lisy Cook z Zarządu Rezerwy Federalnej otwiera spór prawny, który może się szybko nie zakończyć. Podsyca również niepokój o niezależność Fedu, w którego władzach większość mogą przejąć ludzie nominowani przez Trumpa.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zwalnia ze stanowiska Lisę Cook, gubernatorkę Rezerwy Federalnej. Ona nie chce jednak odejść, co może być początkiem długiego sporu prawnego.
