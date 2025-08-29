Gospodarka
Kim jest pierwsza czarnoskóra kobieta, która została wybrana do zarządu Fedu?

Lisa DeNell Cook (ur. 1964 r.) to ekonomistka zaangażowana politycznie i mocno skupiająca się na kwestiach rasowych. Twierdzi nawet, że ma na ciele blizny, które zadali jej zwolennicy segregacji rasowej, gdy chodziła do szkoły podstawowej.

Publikacja: 29.08.2025 06:00

Lisa Cook

Lisa Cook

Foto: Bloomberg, Alyssa Pointer

Hubert Kozieł

Napisała również pracę wskazującą, że to rasizm sprawił, że czarnoskórzy Amerykanie składali w latach 1870-1940 mniej wniosków patentowych niż oczekiwano. Sama pewnie czuła się bardzo dumna z tego, że prezydent Joe Biden wyznaczył ją w 2022 r. na pierwszą w historii afroamerykańską kobietę zasiadającą w Zarządzie Rezerwy Federalnej.

Cook ukończyła Spelman Collage w 1986 r. Później przebywała na stypendium w Oksfordzie i zgłębiała filozofię w senegalskim Uniwersytecie Cheikh Anta Diop. W 1997 r. uzyskała doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie jej karierze naukowej patronowali Barry Eichengreen i David Romer. Jej doktorat był poświęcony niedorozwojowi sektora bankowego carskiej Rosji. Z czasem stała się ona znaną specjalistką od gospodarki rosyjskiej a także od historii ekonomicznej Afroamerykanów. Pracowała m.in. w Instytucie Hoovera i na Uniwersytecie Stanowym Michigan. Doradzała też rządom Nigerii oraz Rwandy. W latach 2011-2012 zasiadała w Radzie Doradców Ekonomicznych prezydenta Baracka Obamy. Pod koniec 2020 r. była natomiast wolonatariuszką w ekipie przygotowującej przejęcie władzy przez administrację Bidena. Pomysł wysunięcia jej kandydatury do zarządu Fedu złożył w 2021 r. demokratyczny senator Sherrod Brown. Ta nominacja o mały włos nie została odrzucona przez Senat - przeciwko niej głosowało bowiem 50 senatorów, a rozstrzygnął głos wiceprezydent Kamali Harris. Za kandydaturą Cook nie zagłosował żaden z senackich republikanów. Sprzeciwiali się oni wówczas tej nominacji, twierdząc, że Cook jest kiepsko przygotowana do pracy w Fedzie i że jest „lewicową ekstremistką”. Sprawując od 2022 r. stanowisko gubernatorki Fedu, nie wyróżniła się niczym szczególnym i zwykle głosowała podczas posiedzeń tak jak przytłaczająca większość. HK

