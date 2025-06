Jak jednak przypomina, inwestorzy szukają regionów, które honorują ich sojusze. Wykazano, że takie gwarancje zwiększają udział waluty w rezerwach walutowych nawet o 30 punktów procentowych. – Europa przechodzi obecnie przez istotną zmianę w kierunku odbudowy swojej siły, co powinno również przyczynić się do wzmocnienia światowego zaufania do euro – zauważa prezes EBC.

Siła gospodarcza jest kręgosłupem każdej waluty międzynarodowej

Jak zauważa Lagarde, emitenci zazwyczaj oferują trzy kluczowe cechy: silny wzrost, aby przyciągnąć inwestycje; głębokie i płynne rynki kapitałowe, aby wspierać duże transakcje; i obfitą podaż bezpiecznych aktywów.

I tu zwraca uwagę, że Europa stoi przed wyzwaniami strukturalnymi. Wylicza: wzrost pozostaje stale niski, rynki kapitałowe są nadal rozdrobnione i – pomimo silnej łącznej pozycji fiskalnej, ze stosunkiem długu do PKB wynoszącym 89 proc. w porównaniu ze 124 proc. w USA – podaż wysokiej jakości bezpiecznych aktywów pozostaje w tyle. – Ostatnie szacunki sugerują, że wyemitowane obligacje skarbowe z ratingiem co najmniej AA stanowią nieco poniżej 50 proc. PKB w UE, w porównaniu z ponad 100 proc. w USA – stwierdza prezes EBC.

Podkreśla, że aby euro zyskało na znaczeniu, Europa musi podjąć zdecydowane kroki, dokończyć budowę jednolitego rynku, zmniejszyć obciążenia regulacyjne i zbudować solidną unię rynków kapitałowych. – Poszanowanie praworządności i niezależności kluczowych instytucji, takich jak EBC, to kluczowe przewagi komparatywne, które UE powinna wykorzystać. Aby jeszcze bardziej wzmocnić te zalety, musimy zreformować strukturę instytucjonalną Europy. Nie możemy dłużej pozwalać, aby jedno weto stanęło na drodze zbiorowych interesów pozostałych 26 państw członkowskich. Więcej kwalifikowanej większości głosów w kluczowych obszarach pozwoliłoby Europie mówić jednym głosem – stwierdza prezes EBC.

– Historia uczy nas, że reżimy wydają się trwałe – dopóki nie przestają takie być. Zmiany w globalnej dominacji walutowej zdarzały się już wcześniej. Ten moment zmiany jest szansą dla Europy: jest to moment „globalnego euro”. Aby go wykorzystać i wzmocnić rolę euro w międzynarodowym systemie monetarnym, musimy działać zdecydowanie jako zjednoczona Europa, która przejmuje większą kontrolę nad swoim losem – podsumowuje Christine Lagarde.