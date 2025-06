„Jerusalem Post”: Tak Izrael uśpił czujność Iranu. Beniamin Netanjahu miał jechać na wakacje

Doradcy Netanjahu przekazali dziennikarzom, że premier planuje rodzinne wakacje w Galilei, a w przyszły wtorek zamierza udać się na ślub swojego syna Awnera

Izrael usypiał czujność Iranu nie dementując informacji na temat sporu między Donaldem Trumpem a Beniaminem Netanjahu

„Jerusalem Post” podaje, że w dniach poprzedzających atak strona izraelska wysyłała sygnały, które miały wprowadzić Iran w błąd co do intencji Izraela. Doradcy Netanjahu przekazali dziennikarzom, że premier planuje rodzinne wakacje w Galilei, a w przyszły wtorek zamierza udać się na ślub swojego syna Awnera. Miało to stworzyć wrażenie, że w najbliższym czasie Izrael nie planuje operacji militarnej.

Ponadto kancelaria premiera poinformowała, że Dermer i Barnea w piątek udają się do Waszyngtonu na spotkanie ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA na Bliski Wschód Stevem Witkoffem, w związku z szóstą rundą negocjacji USA i Iranu w Omanie. W rzeczywistości obaj przebywają dziś w Izraelu.

Kancelaria premiera Netanjahu miała też celowo nie dementować doniesień o napięciach między USA a Izraelem w kwestii strategii wobec Iranu oraz działań Izraela w Strefie Gazy. Miało to stworzyć wrażenie sporu między sojusznikami – pisze „Jerusalem Post”.

Przedstawiciele izraelskich sił zbrojnych twierdzą, że czynnik zaskoczenia „zmaksymalizował skutki uderzenia Izraela na Iran”.