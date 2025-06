Czwartkowy spadek kapitalizacji Tesli był największy w historii tej spółki. Jej wartość rynkowa spadła do 916 mld USD. Majątek Muska spadł natomiast o 33,9 mld USD, do 334,5 mld USD.

Inwestorzy reagowali w ten sposób na ostry spór pomiędzy Muskiem, a prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zaczął się on od tego, że Musk krytykował ustawę podatkowo-wydatkową Trumpa, wskazując, że mocno przyczyni się ona do wzrostu długu publicznego. Zapowiadał, że doprowadzi do tego, że kongresmeni i senatorzy, którzy zagłosują za ustawą nie zostaną wybrani w przyszłorocznych wyborach uzupełniających do Kongresu.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Donald Trump ostro krytykuje Elona Muska. „On po prostu oszalał” Donald Trump wyraził w czwartek głębokie rozczarowanie swoim dotychczas wiernym sprzymierzeńcem, Elonem Muskiem. Prezydent USA stwierdził, że prezes Tesli „po prostu oszalał” i należy odebrać mu „rządowe dotacje i kontrakty”.

„Elon i ja mieliśmy świetne relacje. Nie wiem, czy nadal będziemy je mieć” – powiedział Trump w Gabinecie Owalnym w czwartek. Wcześniej napisał w sieci Truth Social, że Musk chciał utrzymania przepisów „wszystkich do kupowania samochodów elektrycznych, których nikt inny nie chciał”.