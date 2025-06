Czytaj więcej Gospodarka światowa Czy Musk poniósł porażkę jako szef DOGE? Cięcia wydatków zainicjowane przez Departament Wydajności Rządowej były stosunkowo małe. Stworzono jednak mechanizm pozwalający na zdobywanie biurokratycznych bastionów, z którymi nie radziły sobie kolejne administracje prezydenckie.

Jak republikanie reagują na krytykę przez Muska?

- Prezydent już wie, jakie stanowisko w sprawie tej ustawy zajmuje Elon Musk. To nie zmienia opinii prezydenta. To jedna wielka, wspaniała ustawa i on się jej trzyma – powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt .

- Z całym szacunkiem, mój przyjaciel Elon bardzo się myli co do tej jednej wielkiej, wspaniałej ustawy – powiedział natomiast Mike Johnson, republikański przewodniczący Izby Reprezentantów. Powtórzył on swoją obronę ustawy w poście na X, jednocześnie obiecując, że Kongres wprowadzi niektóre z cięć wydatków rządowych, o które zabiegał DOGE.

Muska to jednak nie zadowala. „W listopadzie przyszłego roku zwolnimy wszystkich polityków, którzy zdradzili naród amerykański” - napisał na platformie X.

Niektórzy republikańscy politycy zgodzili się jednak z Muskiem w kwestii ustawy podatkowo-wydatkowej, w tym kongresman Thomas Massie z Kentucky. Massie, fiskalny jastrząb, który był jednym z dwóch Republikanów głosujących przeciwko wersji ustawy w Izbie, napisał: „On ma rację”, w odpowiedzi na post Muska na X. Musk odpowiedział Massie’emu: „Prosta matematyka”.