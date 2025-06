Donald Trump ostro krytykuje Elona Muska. „On po prostu oszalał”

„Poprosiłem go, żeby odszedł, odebrałem mu jego Mandat EV, który zmuszał wszystkich do kupowania samochodów elektrycznych, których nikt inny nie chciał (o czym wiedział od miesięcy, że zamierzam to zrobić!), a on po prostu OSZALAŁ!” – napisał Trump na Truth Social.

Prezydent USA dodał, że „najłatwiejszym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy w naszym Budżecie, Miliardów i Miliardów Dolarów, jest zakończenie rządowych dotacji i kontraktów Elona” i zawsze był „zaskoczony, że Biden tego nie zrobił”.

Inwestorzy panicznie zareagowali na słowa amerykańskiego prezydenta o odebraniu Elonowi Muskowi rządowych dotacji i kontraktów. Kurs akcji Tesli tąpnął w czwartek aż o 7 proc.