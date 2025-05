Czy Musk poniósł porażkę jako szef DOGE?

– Odsetki od naszego długu publicznego przewyższają wydatki Departamentu Obrony. Wydajemy bardzo dużo na obronę, ale przeznaczamy na odsetki około 1 bln USD. Jeśli to będzie kontynuowane, to kraj de facto zbankrutuje – mówił Musk w lutym.

Przystępując do pracy w DOGE, zapowiadał, że może doprowadzić do obcięcia wydatków rządu federalnego o „co najmniej 2 bln USD”. To byłyby ogromne cięcia, gdyż cały budżet federalny za 2024 r. wyniósł około 6,75 bln USD. Część ekonomistów brała na poważnie retorykę Muska i obawiała się, że DOGE może wepchnąć gospodarkę USA w recesję. Później Musk prognozował, że jego agencja doprowadzi do zmniejszenia wydatków rządowych o 1 bln USD. Ile jak dotąd udało się jej rzeczywiście ściąć?

Pod koniec maja DOGE chwalił się na swojej stronie internetowej, że zaoszczędził dla podatników 175 mld USD. To więcej niż nominalny PKB Maroka, a w skali budżetu federalnego USA więcej, niż wydawane jest na przykład na bony żywnościowe dla osób ubogich (w 2023 r. przeznaczono nawet 130 mld USD na ten cel). DOGE chwali się, że doprowadził do anulowania 10 871 kontraktów wartych łącznie około 32 mld USD, do cofnięcia 15 149 grantów wartych łącznie około 40 mld USD i zakończenia 494 dzierżaw nieruchomości lub gruntów opiewających razem na 216 mln USD. To łącznie daje więc ponad 72 mld USD oszczędności. W jaki sposób zaoszczędzono jednak kolejne 103 mld USD? Tego nie wiadomo, a DOGE tego nie wyjaśnia.

Już sama metoda liczenia oszczędności budżetowych przez DOGE budzi kontrowersje. Agencja ta wielkość wielu anulowanych umów i grantów opierała się na danych z federalnego systemu zamówień publicznych. W nich podawano jednak zazwyczaj maksymalne prognozy, ile dana umowa będzie kosztowała. Na przykład gdy DOGE stwierdził, że oszczędził podatnikom 2,9 mld USD na anulowaniu kontraktu na ośrodek dla dzieci-imigrantów, to wartość tego zamówienia liczono za okres kończący się w 2028 r. Realne wydatki poniesione przez rząd na ten cel były dużo mniejsze i wyniosły około 153 mln USD. DOGE twierdzi również, że zaoszczędził 1,76 mld USD na anulowanie umowy Departamentu Obrony z jedną z firm informatycznych. Nie wiadomo jednak, jak tę sumę wyliczył, gdyż kontrakt opiewał na 2,4 mld USD, a rząd realnie na niego nic nie wydał. W co najmniej jednym przypadku DOGE został przyłapany na głupiej pomyłce w wyliczeniach. Stwierdził, że doprowadził do anulowania kontraktu wartego 8 mld USD, podczas gdy ta cofnięta umowa była warta jedynie 8 mln USD. BBC szacowała więc pod koniec kwietnia, że możliwe do dokładnego zidentyfikowania oszczędności budżetowe będące zasługą DOGE są warte jedynie 32,5 mld USD.

Pamiętajmy jednak, że Musk jedynie uruchomił machinę cięć. DOGE będzie nadal działać po jego odejściu. (W styczniu prezydent Trump zapowiedział, że ta instytucja będzie funkcjonowała do 4 lipca 2026 r., czyli do 250. rocznicy proklamacji niepodległości USA). „Praca, którą DOGE wykonało, aby wyeliminować marnotrawstwo i korupcję w rządzie – zgniliznę głęboko zakorzenioną w Waszyngtonie – należy do najbardziej wartościowych usług, jakie kiedykolwiek świadczono na rzecz rządu. A praca ta dopiero się rozpoczęła” – napisał na platformie X Stephen Miller, zastępca szefa personelu Białego Domu.

Republikanie zyskali dzięki DOGE dobre narzędzie do zmieniania administracji federalnej – niszczenia w niej „twierdz” urzędników związanych z demokratami, którzy przez dekady zdołali się okopać na swoich biurokratycznych pozycjach. Nagle okazało się, że ci weterani biurokracji musieli się tłumaczyć ze swojej pracy przed młodymi pracownikami DOGE o przydomkach takich jak „Wielkie Jaja”. Jedną z pierwszych instytucji rządowych, która została prześwietlona i sparaliżowana przez DOGE, była USAID, czyli agencja odpowiedzialna za pomoc międzynarodową. Audyt potwierdził, że dawała ona hojne granty lewicowo-liberalnym grupom z całego świata, które często angażowały się w działania sprzeczne z polityką obecnej administracji lub uderzające w sojusznicze rządy. Nic dziwnego więc, że działania Muska były postrzegane przez wiele wpływowych grup w Waszyngtonie jako śmiertelne zagrożenie dla ich interesów.