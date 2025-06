Wskaźnik PMI dla chińskiego przemysłu, liczony przez firmy Caixin i S&P Global, spadł z 50,4 pkt w kwietniu do 48,3 pkt w maju. Średnio spodziewano się, że wzrośnie on do 50,6 pkt. Po raz pierwszy od września zeszłego roku spadł poniżej 50, czyli granicy oddzielającej wzrost od spadku. Wszystko wskazuje na to, że to pogorszenie koniunktury było skutkiem wojny handlowej z USA.

Na co wskazują chińskie dane PMI?

"Spadek popytu zagranicznego przyspieszył w maju, a wskaźnik nowych zamówień eksportowych spadł do najniższego poziomu od lipca 2023 roku" - wskazują analitycy Caixin. Całkowite nowe zamówienia, będące wskaźnikiem ogólnego popytu, również skurczyły się po raz pierwszy od ośmiu miesięcy. Sytuacja na rynku pracy pozostała trudna, z zatrudnieniem malejącym drugi miesiąc z rzędu i w najszybszym tempie od stycznia, według sondażu. Co istotne, zapasy wyrobów gotowych w fabrykach wzrosły po raz pierwszy od czterech miesięcy z powodu spadku sprzedaży i opóźnień w wysyłkach zagranicznych.

- Niepewność w środowisku handlu zagranicznego wzrosła, dodając do krajowych trudności gospodarczych” – powiedział Wang Zhe, starszy ekonomista w Caixin Insight Group, dodając, że „główne wskaźniki makroekonomiczne wykazały wyraźne osłabienie na początku drugiego kwartału”.