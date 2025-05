Bessent: Negocjacje z Chinami lekko utknęły. Potrzebna będzie rozmowa Trumpa z Xi?

Scott Bessent, amerykański sekretarz skarbu, stwierdził, że negocjacje handlowe z Chinami "lekko utknęły w miejscu" i że może być potrzebna interwencja prezydentów Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, by ruszyły one do przodu.