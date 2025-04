Musk obiecał mocniej zajmować się Teslą

Akcje Tesli rosły na początku środowej sesji o 3,6 proc., po tym jak we wtorek ich cena skoczyła o 4,6 proc. Do tych zwyżek doszło, pomimo że spółka ogłosiła słabe wyniki. Inwestorów bardzo ucieszyła jednak zapowiedź jej prezesa Elona Muska, że będzie mniej czasu poświęcał kierowaniu Departamentem Efektywności Rządowej (DOGE). Od maja Musk ma pracować tam od jednego do dwóch dni w tygodniu. Inwestorzy liczą więc, że najbogatszy miliarder świata będzie poświęcał znacznie więcej uwagi zarządzaniu Teslą.