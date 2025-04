Taryfy Donalda Trumpa spowolnią wzrost PKB Japonii

Publikacja danych następuje w momencie, gdy Japonia jest w trakcie rozmów handlowych z USA, a prezydent USA Donald Trump napisał, że poczyniono „duży postęp”. Druga co do wielkości gospodarka Azji została dotknięta 25 proc. podwyżką cen samochodów od 3 kwietnia, a 25 proc. cła na stal i aluminium weszło w życie 12 marca. Trump zawiesił jednak swoje „wzajemne” cła w wysokości 24 proc. na Japonię na 90 dni, pozostawiając cło bazowe na poziomie 10 proc..

Silny wskaźnik inflacji pozwoliłby Bankowi Japonii podnieść stopy procentowe i znormalizować swoją politykę pieniężną. Jednakże, w obliczu zbliżających się ceł ze strony USA, PKB Japonii może stanąć w obliczu presji spadkowej i ograniczyć możliwości podwyżek stóp procentowych przez BOJ. Analitycy Nomura podzielili ten pogląd w notatce z 16 kwietnia, w której napisali, że zmienili swoje prognozy z dwóch podwyżek na jedną podwyżkę przez BOJ od teraz do marca 2027 r. Nomura oczekuje teraz, że BOJ podniesie stopy procentowe tylko raz, w styczniu 2026 r.

Nomura spodziewa się, że realny PKB Japonii wzrośnie „blisko zera” w ujęciu kwartał do kwartału w kwartale od lipca do września 2025 r. z powodu taryf Trumpa. W związku z tym wzrost płac, który jest wskaźnikiem opóźnionym, prawdopodobnie znajdzie się pod presją spadkową w okresie shunto (kampania związkowa, uruchamiana co roku w okresie od lutego do marca, kiedy to związki zawodowe negocjują podwyżki płac oraz inne warunki pracy na nadchodzący rok finansowy; jej głównym celem są wyższe płace.) 2026 r. lub wiosennych negocjacji płacowych, według Nomura. Prawdopodobnie utrudniłoby to BOJ podnoszenie stóp w trakcie lub po shunto 2026 r.