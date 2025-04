Chiński eksport mocno wzrósł przed nałożeniem ceł

Chiński eksport wzrósł w marcu o 12,4 proc. w ujęciu dolarowym w porównaniu z poprzednim rokiem – mówią dane opublikowane przez chińską administrację celną. Był to jego największy skok od października zeszłego roku, a ekonomiści średnio spodziewali się wzrostu tylko o 4,4 proc. Import do Chin spadł natomiast o 4,3 proc., podczas gdy oczekiwano spadku o 2 proc.

Reklama

Eksport Chin do USA wzrósł w marcu o 9,1 proc. pod względem całkowitej wartości w, podczas gdy import z USA spadł o 9,5 proc. rok do roku. USA pozostawały największym partnerem handlowym Chin , odpowiadając za około 10 proc. całkowitego handlu Chin. Eksport do krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) wzrósł w zeszłym miesiącu o 11,6 proc., a w szczególności wysyłki do Wietnamu zwiększyły się o niemal 19 proc., podczas gdy import z tego regionu wzrósł o 9,8 proc. Tymczasem eksport Chin do Unii Europejskiej wzrósł o 10,3 proc., podczas gdy import spadł o 7,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dane za marzec wyraźnie kontrastowały ze statystykami z poprzednich miesięcy. W pierwszych dwóch miesiącach roku eksport Chin spowolnił bardziej niż oczekiwano, rosnąc tylko o 2,3 proc. rok do roku, co było najwolniejszym wzrostem od kwietnia 2024 roku. Import odnotował głębszy niż oczekiwano spadek o 8,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, największy od połowy 2023 roku.

Czytaj więcej Wojna celna Trumpa Ropa największą ofiarą wojny handlowej Trumpa Amerykańskiemu prezydentowi udało się spełnić zapowiedź szybkiego obniżenia cen ropy naftowej. Stało się to jednak zupełnie inaczej, niż można było się spodziewać. Perspektywy dla ewentualnego odbicia cenowego są jak na razie ograniczone.

Jak może się zmienić chiński eksport w nadchodzących miesiącach?

- Eksport prawdopodobnie osłabnie w nadchodzących miesiącach, ponieważ cła amerykańskie gwałtownie wzrosły. W krótkim okresie spodziewam się chaosu w łańcuchach dostaw i potencjalnych niedoborów w USA, które mogą podnieść inflację. Polityka handlowa pozostaje bardzo niepewna, co zwiększa wyzwania dla firm próbujących dostosować łańcuchy dostaw i plany wydatków kapitałowych. Nawet jeśli firmy zdecydują się na przeniesienie łańcuchów dostaw, budowa fabryk zajmuje czas – twierdzi Zhiwei Zhang, prezes i główny ekonomista w firmie Pinpoint Asset Management.