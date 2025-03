Dywersyfikacja znowu się opłaca. Wielki powrót klasycznej strategii 60/40

To długo wyczekiwana szansa dla takich inwestorów jak Meb Faber i innych zwolenników klasycznego podejścia sięgającego czasów biblijnego króla Salomona: dywersyfikuj albo ucierpisz, gdy nadejdzie kryzys.

Czy trzy miesiące to już trwalszy trend?

- Czuję, że to trwało wieczność- powiedział Faber, założyciel Cambria Funds, w wywiadzie dla agencji Bloomberga.- Czy trzy miesiące to już trwalszy trend?-zastanawia się. - Zobaczymy. Ale takie trendy nie kończą się zazwyczaj po jednym kwartale- ma nadzieję.

Przed 2025 rokiem jeden z modeli Fabera - portfel dzielący kapitał między główne klasy aktywów - przegrywał z amerykańskim indeksem blue chips w 14 z 16 ostatnich lat, co było bezprecedensowe w ostatnim stuleciu. Faber określił to mianem „rynku niedźwiedzia w dywersyfikacji”. Obecnie jego globalny ETF alokacyjny (GAA) wzrósł o 3 proc. od początku roku, co daje mu szansę na najlepszy wynik względem S&P 500 od momentu jego debiutu.

Czy ten trend się utrzyma, trudno powiedzieć. Od czasu globalnego kryzysu finansowego, amerykańskie akcje przegrywały z globalnym portfelem w modelu Cambriai tylko dwa razy — w 2011 i 2022 roku - po czym szybko odrabiały straty wraz z poprawą nastrojów gospodarczych, przypomina agencja Bloomberga.