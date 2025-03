UE uderza karnymi cłami w stany popierające Donalda Trumpa

Dla kontrastu amerykańskie cła na aluminium i stal inteligentne nie są. Bo nie przewidują żadnych wyjątków, ani dla krajów, ani dla produktów. I w znacznym stopniu uderzają też w amerykański przemysł. UE produkuje dużo stali specjalistycznej, potrzebnej choćby w amerykańskim przemyśle motoryzacyjnym, którego ożywienia chce prezydent Trump. Teraz ta stal będzie dla amerykańskich koncernów droższa.

Wojna handlowa eskaluje. UE chce zmusić USA do negocjacji

Co dalej? UE chce zmusić USA do negocjacji, bo wojnę handlową uważa za zabójczą dla gospodarki. Jest czas do 1 kwietnia, moment wejścia w życie pierwszej listy odwetowej. I potem jeszcze do połowy kwietnia, gdy wejdzie w życie druga lista. Przedstawiciele KE mówią wprost: równolegle jest odwet i chęć negocjacji, do których do tej pory USA się nie paliły. Celem nie jest tylko wycofanie się przez USA z ceł na stal i aluminium, ale przystąpienie do negocjacji o porozumieniu handlowo-inwestycyjnym.

UE i USA kupują od siebie wzajemnie towary i usługi za kwotę 1,5 bln euro rocznie – to największa wymiana handlowa na świecie. O ile w handlu towarami nadwyżkę ma UE (503 mld euro eksportu z UE wobec 347 mld euro importu z USA w 2023 roku), to w usługach przeważają Stany Zjednoczone. W 2023 r. UE wyeksportowała do USA usługi o wartości około 292 mld euro, podczas gdy importowała z USA usługi o wartości około 396 mld euro, co dało deficyt po stronie Europy w wysokości 104 mld euro.

Nie tylko cła odwetowe

Unia ma też inne sposoby nękania amerykańskich producentów, poza cłami odwetowymi. Od grudnia 2023 roku UE ma instrument chroniący przed wymuszaniem ekonomicznym (ACI), który daje możliwość nakładania ceł, ograniczenia w handlu usługami i w zakresie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, a także ograniczenia w dostępie do bezpośrednich inwestycji zagranicznych lub zamówień publicznych. Ponadto może też atakować drogie sercu Trumpa firmy technologiczne. Obowiązujące w Unii akty o rynkach cyfrowych (DMA) i o usługach cyfrowych (DSA) zawierają szeroki wachlarz środków oddziaływania na wielkie platformy internetowe.