W całym 2024 roku w Europie Środkowo-Wschodniej doszło do 1270 fuzji i przejęć. Ich łączna wartość wyniosła 27,4 mld euro i była o 30 proc. niższa niż rok wcześniej. Liczba takich transakcji wzrosła jednak o 3 proc. - wynika z raportu Forvis Mazars, opracowanego przy współpracy z Mergermarket.

- Był to trudny rok dla regionu. „Aktywność w zakresie fuzji i przejęć została zahamowana przez niepewność polityczną i gospodarczą, wywołaną wojną w Ukrainie, kryzysem na Bliskim Wschodzie oraz obawami o kondycję gospodarki niemieckiej. W tym kontekście wyższe stopy procentowe ograniczyły dostępność finansowania dla transakcji – twierdzi Maciej Ptak, dyrektor działu doradztwa finansowego w Forvis Mazars w Polsce.

Eksperci Forvis Mazars wskazują też jednak, że jak na razie nie zaobserwowano wzrostu transakcji fuzji i przejęć związanych z kłopotami finansowymi spółek. - Jesteśmy przygotowani na cykl restrukturyzacji, ale jak dotąd jeszcze się nie rozpoczął. Najwięcej aktywności wciąż koncentruje się wokół rozwoju, kupna i sprzedaży firm. Jeśli jednak niestabilność się utrzyma, w ciągu najbliższych 12 miesięcy możemy spodziewać się pojawienia okazji związanych z trudną sytuacją finansową oraz procesów restrukturyzacji – mówi Andrija Garofulić, partner w dziale doradztwa finansowego, Forvis Mazars w regionie Adriatyku.

Aktywność w zakresie transakcji private equity w naszym regionie również była ograniczona w 2024 roku. Wolumen transakcji wykupu systematycznie spadał od 2021 roku, a w 2024 roku ogłoszono 160 takich transakcji, co stanowi spadek o 2 proc. w porównaniu do roku 2023. Całkowita wartość wykupów podążała za zmiennym trendem, który utrzymywał się w regionie przez większą część ostatniej dekady. 160 wykupów ogłoszonych w 2024 roku miało łączną wartość 5,6 miliarda euro, co stanowi spadek o 18% w porównaniu do roku 2023, jednak wartość ta jest znacznie wyższa od całkowitej wartości z 2022 roku (4,4 miliarda euro).