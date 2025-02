- Zbyt długo politycy akceptowali gospodarkę, która zawodziła ludzi pracujących. Ja nie będę tego robić. Po 14 latach stagnacji standardu życia, będziemy szli dalej i wprowadzali szybciej nasz Plan na Zmiany, by zostawić więcej pieniędzy w kieszeniach ludzi – skomentowała dane o PKB Rachel Reeves, brytyjska kanclerz skarbu.

- Szczegóły raportu o PKB nie dają jednak kanclerz Reeves wiele komfortu. Większość wzrostu była wynikiem wydatków rządowych, które wzrosły o 0,8 proc. w ubiegłym kwartale. Tego się nie da podtrzymać, gdy rząd próbuje zmniejszyć deficyt. Inwestycje biznesowe załamały się w ostatnim kwartale, spadając o 3,2 proc. rok do roku. Eksport spadł o 2,5 proc., pomimo tego, że funt był słaby a konsumpcja prywatna płaska. Jeśli Rachel Reeves chce osiągnąć wzrost, powinna wzmocnić sektor prywatny. Jednakże jej pierwszy budżet zaszkodził sektorowi prywatnemu – wskazuje Kathleen Brooks, szefowa działu analiz XTB.

Jakie są perspektywy dla gospodarki brytyjskiej na 2025 rok?

W zeszłym tygodniu Bank Anglii mocno obciął prognozę wzrostu gospodarczego dla Wielkiej Brytanii na 2025 r. Spodziewa się on, że PKB wzrośnie w tym roku o 0,75 proc., by w przyszłym przyspieszyć do 1,5 proc. Mediana prognoz analityków zebranych przez agencję Bloomberga sugeruje, że PKB Wielkiej Brytanii wzrośnie w 2025 r. o 1,2 proc. Największymi pesymistami są eksperci Citigroup, którzy spodziewają się tylko 0,5 proc. wzrostu, a największymi optymistami analitycy Fitch Ratings, którzy oczekują 1,8 proc. zwyżki PKB.