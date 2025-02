– Jednogłośna decyzja, by luzować politykę pieniężną sugeruje, że obawy dotyczące kondycji gospodarki brytyjskiej obecnie przeważają wśród decydentów nad kwestią inflacji, co otwiera drzwi do kolejnego cięcia, które jest raczej bliskie – uważa Suren Thiru, dyrektor ds. ekonomicznych w Instytucie Licencjonowanych Księgowych Anglii i Walii (ICAEW).

Rynek kontraktów terminowych sugeruje, że w tym roku powinno dojść jeszcze do trzech obniżek stóp procentowych w Wielkiej Brytanii.