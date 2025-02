Oferta zakupu OpenAI, która nie mogła się powieść

Konsorcjum inwestorów, któremu przewodzi miliarder Elon Musk, złożyło ofertę kupna OpenAI za 97,4 mld USD. W skład tego konsorcjum weszły: xAI (należąca do Muska spółka zajmująca się sztuczną inteligencją), Baron Capital Group, Valor, Atreides, Vy Capital, 8VC (należąca do Joe Lonsdale’a, jednego z założycieli Palantira) oraz wehikuł inwestycyjny kierowany przez znanego producenta filmowego Ariego Emanuela. – Nadszedł już czas, by OpenAI znów stała się skupioną na bezpieczeństwie, open-source’ową siłą na rzecz dobra, jaką kiedyś była – stwierdził Marc Toberoff, prawnik Elona Muska.