Chiny odpowiadają USA cłami odwetowymi. Biją też w Google

We wtorek, 4 lutego, chińskie ministerstwo finansów poinformowało, że wprowadza nowe taryfy w wysokości 15 proc. na import węgla i skroplonego gazu ziemnego (LNG) ze Stanów Zjednoczonych. To nie koniec – Państwo Środka nakłada też 10-proc. cła amerykańską ropę naftową, maszyny rolnicze, oraz pojazdy o dużej pojemności silnika.

Reklama

Cła odwetowe mają wejść w życie w przyszłym tygodniu – 10 lutego. Jest to odpowiedź na ruch prezydenta USA Donalda Trumpa, który w sobotę, 1 lutego, ogłosił wprowadzenie od poniedziałku dodatkowych ceł na towary z Chin w wysokości 10 proc. Równocześnie Biały Dom uderzył wtedy drastycznymi cłami w Kanadę i Meksyk, ale we wtorek je zawiesił z uwagi na ogłoszoną przez oba kraje sąsiedzkie gotowość do ustępstw.

„Jednostronne podniesienie ceł przez Stany Zjednoczone poważnie narusza zasady Światowej Organizacji Handlu” – napisał chiński resort finansów w oświadczeniu. Jak dodał, „jest to nie tylko niepomocne w rozwiązywaniu własnych problemów, ale także szkodzi normalnej współpracy gospodarczej i handlowej między Chinami a USA”.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Inwestorzy przestraszyli się wielkiej wojny handlowej To, że amerykański prezydent Donald Trump podniósł cła na towary z Kanady, Meksyku i Chin, wywołało wstrząs na rynkach. Spodziewano się bowiem wcześniej, że polityka handlowa USA będzie zaostrzana w sposób stosunkowo powolny i stopniowy.

Chiny wymierzają cios w amerykańskie firmy. Dochodzenie wobec Google

Jak donosi agencja Reutera, Chiny uderzyły oddzielnie w duże amerykańskie koncerny, w tym w Alphabet, właściciela Google’a. Pekin ma wszcząć dochodzenie antymonopolowe wobec Alphabet w związku z podejrzeniami złamania prawa przez giganta.