Wojna celna Trumpa. Kanada, Meksyk i Chiny odpowiadają

Jako oficjalny powód nałożenia ceł Biały Dom podał napływ fentanylu oraz nielegalną migrację przez granice z Meksykiem i Kanadą oraz udział Chin w zaopatrywaniu karteli narkotykowych.. - Numerem jeden są ludzie, którzy napływają do naszego kraju w sposób okropny i w tak dużej liczbie. Numerem dwa są narkotyki – fentanyl i wszystko inne, co trafia do naszego kraju. Numerem trzy są ogromne subsydia, jakie dajemy Kanadzie i Meksykowi w formie deficytów – stwierdził Trump.

Reklama

Produkty naftowe z Kanady są objęte niższą, 10 proc. taryfą, aby zminimalizować negatywne skutki dla konsumentów.

Donald Trump podpisał rozporządzenie nakładające wysokie cła na import towarów z Kanady, Meksyku i Chin. Rozporządzenie przewiduje nałożenie 25 proc. ceł na towary z Kanady i Meksyku, z wyjątkiem produktów naftowych obłożonych niższym cłem 10 proc. oraz dodatkowych 10 proc. ceł na towary z Chin - głosi komunikat Białego Domu opublikowany na platformie X. Nowe stawki wejdą w życie we wtorek 4 lutego. Foto: PAP

Według informacji CNBC każdego roku Stany Zjednoczone prowadzą interesy z Kanadą, Meksykiem i Chinami o wartości około 1,6 biliona dolarów. Oczekuje się, że cła zostaną wykorzystane przez administrację Trumpa zarówno jako karty przetargowe, jak i metody wprowadzania zmian w polityce zagranicznej – w szczególności w odniesieniu do kwestii imigracji i handlu narkotykami.