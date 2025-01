- 25-procentowe cła na Meksyk i Kanadę są negatywne dla rynków. Jednakże wciąż postrzegamy cła jako narzędzie negocjacyjne, nawet jeśli Trump chce je wprowadzać. Po ich wdrożeniu zacznie się okres intensywnych negocjacji i ewentualnie część tych ceł zostanie odwołana. W poniedziałek rano możemy mieć jednak do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach w związku z wiadomościami dotyczącymi ceł - twierdzi Mohit Kumar, analityk Jefferies.

- Nasze dane wskazują, że inwestorzy przyzwyczajają się do zmian w polityce i retoryce Trumpa. Obawy przed znaczącymi zmianami polityki imigracyjnych, ceł i polityki wydatkowej jeszcze nie dały o sobie mocno znać - wskazuje Bob Savage, główny strateg rynkowy BNY.

Najwięcej do stracenia na wojnie handlowej z USA miałby Meksyk. W 2022 r. aż 77 proc. meksykańskiego eksportu szło do Stanów Zjednoczonych, a tylko 2 proc. do Chin. Od handlu z Amerykanami zależy byt m.in. robotników z meksykańskiego sektora motoryzacyjnego i rolników uprawiających awokado. W 2023 r. Meksyk wyeksportował do USA towary warte 475,2 mld USD, podczas gdy jego import ze Stanów Zjednoczonych wyniósł 322,7 mld USD. USA odpowiadają za 56 proc. meksykańskiego importu, ale Meksyk tylko za 13,5 proc. importu do USA. Handel z Amerykanami pozwalał Meksykowi na wypracowywanie przyzwoitego wzrostu gospodarczego (3,2 proc. w 2023 r.) i na obniżenie stopy bezrobocia do zaledwie 2,5 proc. (w październiku 2024 r.). O ile więc wojna handlowa byłaby dla USA niedogodnością, to dla Meksyku katastrofą.

Stany Zjednoczone mają też wyraźną przewagę w starciu handlowym ze swoim północnym sąsiadem. Import z Kanady do Stanów Zjednoczonych wyniósł w 2023 r. 418,6 mld USD, a amerykański eksport do Kanady 354,4 mld USD. Kanada przyjmowała w 2022 r. 15,8 proc. amerykańskiego eksportu oraz była źródłem 14 proc. importu do USA. Tymczasem USA odpowiadały aż za 74,5 proc. eksportu Kanady i były źródłem 56,2 proc. sprowadzanych do niej towarów.