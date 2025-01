Walka z emisjami CO2 nie jest już modna

Wielkie udawanie?

W skuteczność wysiłków związanych z dążeniem do neutralności klimatycznej czasem za bardzo nie wierzą również instytucje publiczne, które mocno deklarują przywiązanie do tej idei. Mogą na to wskazywać choćby niedawno ujawnione przez „Financial Times” maile z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). W jednym z tych maili Jean-Christophe Laloux, dyrektor operacyjny EBI, ostrzega, że „poważnym zagrożeniem dla reputacji banku”są szykowane przez Komisję Europejską przepisy dotyczące sprawozdawczości o tym, jak bardzo ekologiczne są poszczególne inwestycje. Zgodnie z nimi banki musiałyby informować o tym, jaka część ich inwestycji jest „przyjazna dla klimatu”. Według Laloux, z powodu wyśrubowanych unijnych norm, za takie można by uznać jedynie... „około 1 proc.” inwestycji dokonanych przez EBI. Laloux wyraził w tych mailach chęć, by KE przedłużyła prace nad tymi przepisami, oraz proponuje, co należy zmienić w tym rozporządzeniu, by EBI oraz inne banki mogły wykazać się większym odsetkiem inwestycji „przyjaznych klimatowi”.

Na branży finansowej wyraźnie mści się to, że nie było w Europie i w USA prawdziwej publicznej dyskusji na temat tego, na ile realne do osiągnięcia są cele neutralności klimatycznej i czy związane z nimi potencjalne korzyści nie okażą się mniejsze od kosztów. O ile jednak w Stanach Zjednoczonych doszło do zmiany politycznej i odchodzą one od dążeń do neutralności klimatycznej, o tyle Unia Europejska i Wielka Brytania są wciąż oddane sprawie ratowania klimatu. Wielkim paradoksem jest to, że chcą nadal dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej, choć wprowadzając transformację energetyczną w sposób zbyt forsowny i sprzeczny z nastrojami społecznymi, mogą sprowokować u siebie niechciane zmiany polityczne.

Tomasz Piasecki , dyrektor działu sustainability w Forvis Mazars Polska

Ogłoszona przez prezydenta Donalda Trumpa decyzja o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z porozumienia paryskiego, odejście Fedu z organizacji Network for Greening the Financial System oraz potencjalne wycofanie z innych porozumień międzynarodowych w obszarze środowiska nie oznacza porzucenia tematu zmian klimatycznych i ochrony środowiska przez Amerykę, lecz zmianę w dynamice i silniejsze przeniesienie tych wyzwań na rynek w myśl Adam Smitha, że wolny rynek ureguluje się sam. W dyskusji o konsekwencjach działań nowej administracji należy pamiętać o kilku kwestiach.

Po pierwsze, prezydent odpowiada za działania na poziomie federalnym, poszczególne stany kształtują swoją politykę autonomicznie. I tak stany Kalifornia, Nowy Jork czy Waszyngton są liderami w obszarze polityki ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Po ostatnich wyborach demokraci utrzymali władzę w tych i wielu innych stanach, często silnych gospodarczo, i na dzisiaj nic nie wskazuje na zmianę obranego kursu.