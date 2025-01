W grudniu przybyło w USA (licząc poza rolnictwem) aż 256 tys. nowych etatów. Średnio spodziewano się, że ich liczba wzrośnie tylko o 165 tys. Dane za listopad umiarkowanie zrewidowano w dół - z 227 tys. do 212 tys. Stopa bezrobocia spadła natomiast z 4,2 proc. do 4,1 proc., co również było zaskoczeniem. Wzrost średniej płacy godzinowej lekko wyhamował - z 0,4 proc. miesiąc do miesiąca do 0,3 proc. i z 4 proc. r./r. do 3,9 proc.

Przez cały 2024 r. w gospodarce amerykańskiej przybyło 2,2 mln nowych etatów. Było ich mniej niż w 2023 r. (3 mln), ale więcej niż w przedpandemicznym 2019 r. (2 mln).

W reakcji na te dane, kurs dolara wystrzelił w górę. O ile przed ich publikacją za 1 USD płacono 4,14 zł, to w ciągu kilku minut notowania zbliżyły się do 4,18 zł. Dolar zyskał też 0,7 proc. wobec euro i stał się najmocniejszy od jesieni 2022 r. w stosunku do tej waluty. Funt brytyjski osłabł do najniższego poziomu od 14 miesięcy. Rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich skoczyła o 10 pb., do 4,78 proc.