Kontrakty na kakao zyskiwały nawet mocniej niż bitcoin

Kakao zdrożało od początku 2024 r. do poniedziałkowego popołudnia aż 182 proc. Rosło więc nawet mocniej niż bitcoin, który w tym czasie zyskał 128 proc. W zeszłym tygodniu cena tony kakao doszła w kontraktach terminowych do prawie 13 tys. USD i ustanowiła rekord. Kakao drożało już wiosną, a jego cena dochodziła wówczas do 12 tys. USD za tonę. Później jednak spadała, gdyż liczono na dobre zbiory w Afryce Zachodniej. Okazały się słabe, a to dało impuls do powrotu zwyżek cen tego surowca na jesieni.

Reklama

„Zwyżki cen kakao nie wykazują oznak zbliżania się do końca. Rok marketingowy 2023–2024 zakończył się największym deficytem tego surowca na rynku od 60 lat” – napisali analitycy ING.

Liga wzrostów

– W przypadku kakao sytuacja nie zmieniła się wiele od tej z wcześniejszego okresu roku. Kiepska pogoda na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce Zachodniej jest wciąż głównym czynnikiem wpływającym na rynek – twierdzi Darin Newsom, analityk z firmy Bachart.

Zaburzenia podażowe mocno przyczyniły się również do zwyżek cen kilku innych surowców rolnych. Na przykład sok pomarańczowy zdrożał od początku stycznia o 73 proc., a cena kawy arabica wzrosła w tym czasie o 72 proc. Wiele surowców rolnych taniało jednak w tym roku. Cena kukurydzy spadła od początku 2024 r. w kontraktach na giełdzie w Chicago o 5 proc., pszenica staniała o 14 proc., bawełna o 15 proc., a soja o 26 proc. Indeks cen żywności FAO (Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Żywności i Rolnictwa) wynosił w listopadzie 127,5 pkt i był o 5,7 proc. wyższy niż rok wcześniej.

2024 rok nie przyniósł dużych zwyżek na rynku metali przemysłowych. Miedź zdrożała o prawie 5 proc., cena aluminium wzrosła o niemal 7 proc., ale niklu spadła o 7 proc. Metalom ciążyła przede wszystkim niepewność co do wzrostu gospodarczego w Chinach. Traciły też metale szlachetne, mające szersze zastosowanie w przemyśle. Platyna staniała o ponad 5 proc., a pallad stracił na wartości 18 proc. Dobrze radziło sobie jednak złoto, które zyskało od początku roku 24 proc. Jego cena zbliżyła się w październiku do 2800 USD za uncję i ustanowiła rekord. Srebro zyskiwało nieco mocniej – 26 proc. – a jego cena doszła prawie do 35 USD za uncję.