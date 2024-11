Brytyjska inflacja nie dała się jeszcze zepchnąć pod próg

Inflacja konsumencka w Wielkiej Brytanii przyspieszyła z 1,7 proc. we wrześniu do 2,3 proc. w październiku. Średnio prognozowano wcześniej, że wyniesie ona 2,2 proc., czyli że znów stanie się wyższa od dwuprocentowego celu inflacyjnego Banku Anglii. Inflacja bazowa (czyli nieuwzględniająca cen żywności, paliw i energii) przyspieszyła natomiast z 3,2 proc. do 3,3 proc.

Głównym powodem wyższego wzrostu cen było podniesienie w październiku limitu cen energii wyznaczonego przez regulatora. Analitycy wskazują, że wyższe koszty energii mogą sprawić, że w nadchodzących miesiącach trudniej będzie zbić inflację.