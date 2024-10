Obligacje skarbowe USA zachowują się tak jak w 1995 roku. To dobrze czy źle?

Powell skrępowany

Najnowszy wzrost rentowności pokazuje, jak odporna gospodarka USA i silne rynki finansowe ograniczają możliwości prezesa Fedu Jerome’a Powella, by agresywnie obniżać stopy procentowe, zauważa agencja Bloomberga.

Inwestorzy oczekują, iż Fed obniży stopy procentowe o 127 punktów bazowych do września 2025 roku, w porównaniu z wcześniejszymi prognozami wynoszącymi 195 punktów bazowych sprzed około miesiąca.

Globalne obligacje osłabiały się w tym tygodniu, gdyż inwestorzy rozważali potencjalnie wolniejsze tempo obniżek stóp procentowych, co spowodowało, że wskaźnik całkowitego zwrotu z obligacji skarbowych wzrósł w tym roku (do poniedziałku) do zaledwie 1,7 proc. To wynik gorszy niż 4,3 - proc. zysk z bonów skarbowych w tym samym okresie.

We wtorek wyprzedaż nieznacznie się nasiliła, podnosząc rentowność 10-letnich obligacji o około jeden punkt bazowy po wzroście o 11 punktów bazowych w poniedziałek.

W 1995 r. Fed redukował stopy tylko trzy razy

Ostatni wzrost spowodował, że rentowność tego benchmarku wyniosła około 4,2 proc., wzrastając z 15-miesięcznego minimum na poziomie 3,6 proc., osiągniętego 17 września, dzień przed obniżeniem kosztów kredytu przez Fed o pół punktu procentowego.

W 1995 roku Fed obniżył stopy procentowe zaledwie trzy razy — z 6 proc. do 5,25 proc. - w ciągu sześciu miesięcy, po ich wcześniejszych gwałtownych podwyżkach. Rentowności 10-letnich obligacji wzrosły o ponad 100 punktów bazowych 12 miesięcy po pierwszej obniżce, podczas gdy rentowności dwuletnich obligacji wzrosły o 90 punktów bazowych.