– Gospodarka chińska potrzebuje zastrzyku stymulacyjnego wartego co najmniej 10 bln juanów rocznie – stwierdził Liu Shijin, były wicedyrektor podległego chińskiej Radzie Państwa Centrum Badań Rozwojowych. Wspomniane przez niego 10 bln juanów to około 1,42 bln USD lub 5,43 bln zł. Suma robiąca wrażenie. Jak na razie wygląda jednak, że władze ChRL będą próbowały pobudzać gospodarkę za pomocą nieco mniejszej stymulacji.

Przedsmak tego dał we wtorek Pan Gongsheng, prezes Ludowego Banku Chin. Ogłosił, że chiński bank centralny obetnie siedmiodniową stopę odwróconego repo o 20 pb., czyli dokona jej największej obniżki od 2020 r. Ponadto obniży stopę rezerw obowiązkowych o 50 pb., a roczną stopę głównego mechanizmu pożyczkowego o 30 pb. Zapowiedział też, że stopa rezerw obowiązkowych może zostać obniżona do końca roku o dodatkowe 25–50 pb. Jej rychła obniżka o 50 pb. ma uwolnić w systemie bankowym nawet 1 bln juanów. Bank centralny dorzuci do tego obniżki oprocentowania kredytów hipotecznych oraz mechanizm swapowy mający zapewniać domom maklerskim i funduszom płynność potrzebną do zakupów akcji na chińskich giełdach. Spółki notowane na parkietach mają natomiast dostawać pieniądze na skupy akcji własnych. Nic dziwnego więc, że giełdy w Chinach kontynentalnych i Hongkongu ucieszyły się z tych propozycji. Początkowo spodobały się też one analitykom. Później przyszła jednak refleksja: czy to wystarczy, by rozruszać gospodarkę Państwa Środka?

Cel chińskiego wzrostu gospodarczego na 2024 r. wynosi „około 5 proc.”

Wyznaczony przez decydentów z Pekinu cel chińskiego wzrostu gospodarczego na 2024 r. wynosi „około 5 proc.”. O ile na początku roku wydawał się on mało ambitny, to później analitycy zaczęli snuć prognozy mówiące, że Chinom nie uda się go osiągnąć. O ile w I kwartale PKB wzrósł o 5,3 proc., o tyle w drugim już tylko o 4,7 proc.