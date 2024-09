Rozsadziła rynek o wartości 40 bilionów dolarów. Co oznacza jej odwrót?

Dane gospodarcze z USA opublikowane w poniedziałek pokazały, że aktywność biznesowa nieco przyhamowała, a oczekiwania się pogorszyły.

Co obstawiają zarządzający pieniędzmi?

Gotowość Fedu do rozpoczęcia cyklu obniżek stóp od ruchu o pół punktu procentowego zachęciła wielu inwestorów- od zarządzających aktywami w BlackRock Inc. po PIMCO (Pacific Investment Management Co.), - do utrzymywania pozycji obstawiających dalsze stromienie krzywej rentowności.

Stratedzy z Bank of America, BMO Capital Markets i Morgan Stanley są wśród wielu firm z Wall Street, które oczekują podobnych ruchów.

Traderzy grają pod utrzymanie szybkiego tempa obniżek stóp procentowych przez Fed. Spodziewają się trzech obniżek o ćwierć punktu procentowego w tym roku, wskazują swapy związane z terminami posiedzeń FOMC.

To oznacza oczekiwanie na co najmniej jeszcze jedną obniżkę o pół punktu procentowego w tym roku - lub na obniżkę między posiedzeniami decyzyjnego gremium Fedu- mimo że Jerome Powell, prezes amerykańskiego banku centralnego, powiedział w zeszłym tygodniu, że nie należy zakładać, że 50 punktów bazowych to teraz nowe tempo obniżek.