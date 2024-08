Poważnie przyczyniły się do tego również bankructwa niektórych dużych deweloperów, takich jak China Evergrande Group. Wiadomości o kłopotach kolejnych grup deweloperskich sprawiały, że Chińczycy mniej chętnie lokowali swoje pieniądze w projekty deweloperskie. To negatywnie wpływało na wyniki osiągane przez spółki z tego sektora. W ostatnich miesiącach pojawiły się jednak oznaki poprawy sytuacji na rynku. O ile w maju sprzedaż 100 największych chińskich deweloperów spadła o 16,7 proc. rok do roku, to w czerwcu powiększyła się o 36,3 proc.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Wsparcie rządowe nie przynosi jeszcze efektów Najnowsze dane gospodarcze z Chin rozczarowały, szczególnie te dotyczące rynku nieruchomości. Spadki cen się pogłębiły, choć władze w zeszłym miesiącu rozpoczęły program stabilizacji rynku.

Obligacje komunalne na zakup pustych mieszkań

Różne działania chińskich władz mające na celu ustabilizowanie sytuacji na rynku nieruchomości oraz wsparcie dla branży deweloperskiej przyniosły jedynie ograniczone pozytywne skutki. Wykorzystano jedynie 8 proc. z dostępnych funduszy pomocowych. Według doniesień agencji Bloomberga, najnowszym pomysłem rządu ChRL na wsparcie dla tego sektora jest pozwolenie władzom lokalnym na emisję specjalnych obligacji, której mają sfinansować zakupy pustych nieruchomości mieszkalnych. Owe nieruchomości miałyby później zostać przeznaczone na przystępny cenowo wynajem. Jak dotąd jednak takie programy nie przynosiły dużych sukcesów, m.in. gdyż przychody z wynajmowania mieszkań przez samorządy były zbyt małe w stosunku do kosztów takich programów.