Rynek pracy silniejszy, niż myślano?

Całkowita liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w zeszłym tygodniu była niższa, niż oczekiwano.

Reklama

Amerykański Departament Pracy podał w czwartek, że liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, które złożono po raz pierwszy, skorygowana sezonowo, wyniosła 233 000, co oznacza spadek o 17 000 w stosunku do skorygowanego w górę poziomu z poprzedniego tygodnia (to był rekord). Szacunki ekonomistów i analityków mówiły o 240 000 wniosków.

Wall Street znajduje się w trudnej sytuacji w obliczu oznak spowolnienia wzrostu liczby miejsc pracy, a niektóre banki nawet sygnalizują potencjalną recesję na horyzoncie. Kontrakty futures na akcje, które wcześniej były na minusach, po publikacji o godzinie 14.30, gwałtownie zyskały na wartości, podczas gdy rentowności obligacji skarbowych utrzymały się na wyższym poziomie.

Chociaż najnowsze dane pomogły rozwiać pewne obawy, poziom kontynuowanych wniosków wzrósł do 1,875 mln, najwyższego poziomu od 27 listopada 2021 r.

Liczba bezrobotnych rośnie przez większą część roku, choć nadal pozostaje stosunkowo niska. Niedawny wzrost przypisuje się zakłóceniom spowodowanym przez huragan Beryl, a także letnim przestojom w fabrykach samochodów.