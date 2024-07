PKB USA zwiększył się w drugim kwartale o 2,8 proc., podczas gdy średnio prognozowano jego wzrost o 2 proc. (To dane annualizowane, czyli liczone kwartał do kwartału w tempie rocznym). Tempo zwyżki PKB wyraźnie więc przyspieszyło, po tym jak w pierwszych trzech miesiącach roku wyniosło 1,4 proc. Ze wstępnych danych za drugi kwartał wynika, że konsumpcja prywatna wzrosła wówczas o 2,3 proc., czyli bardziej niż oczekiwano. Inflacja PCE wyniosła w ciągu kwartału 2,9 proc., a spodziewano się, że sięgnie 2,7 proc.

Czytaj więcej Gospodarka światowa USA. Vibecesja, czyli gdy dane rozmijają się z nastrojami zwykłych ludzi Choć Stany Zjednoczone nie tylko uniknęły recesji, ale mają też bardzo niską stopę bezrobocia i osiągają przyzwoite tempo wzrostu gospodarczego, to bardzo wielu Amerykanów ocenia, że kondycja ekonomiczna ich kraju wyraźnie się pogarsza.

Lekko pozytywne zaskoczenie napłynęło z rynku pracy. Liczba składanych po raz pierwszy zasiłków dla bezrobotnych spadła w zeszłym tygodniu w USA do 235 tys. z 245 tys., a oczekiwano jej spadku do 239 tys. Tymczasem zamówienia na dobra trwałego użytku spadły w czerwcu aż o 6,6 proc., podczas gdy spodziewano się ich wzrostu o 0,3 proc. (Jednak po wyłączeniu środków transport ze statystyk, zamówienia wzrosły o 0,5 proc., podczas gdy prognozowano ich zwyżkę o 0,2 proc.) To dało inwestorom nadzieję, że Fed, mimo dobrych danych o PKB, może niedługo zacząć obniżać stopy procentowe.

Kiedy Fed może ciąć stopy procentowe?

Choć wcześniej pojawiły się spekulacje, że amerykańska Rezerwa Federalna może obciąć stopy już 31 lipca, to po publikacji danych o PKB i zamówieniach, barometr CME Fed Watch wskazywał, że prawdopodobieństwo takiego ruchu wynosi tylko 6,7 proc. Wrześniowe cięcie stóp było natomiast wyceniane na 100 proc.