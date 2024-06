Ekonomista oszacował „moc” poszczególnych reprezentacji na Euro 2024. Która najsilniejsza?

Wojciech Szymon Kowalski, poza tym, że znany jest z licznych funkcji kierowniczych w domach maklerskich oraz zasiadania w radach nadzorczych giełdowych spółek, specjalizuje się także w ekonomii sportu, zwłaszcza piłki nożnej. Jest autorem m.in. recenzowanej naukowo publikacji „Entrepreneurship in Sport: Sport in Business, Using Professional Football as an Example”, a także współarchitektem uruchamianej niebawem witryny tipfoot.com, która – wbrew nazwie – nie ma być poświęcona głównie rynkowi zakładów, lecz generalnie ekonomii piłki nożnej i sportu w ogóle.