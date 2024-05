Nvidia stała się warta więcej niż cały niemiecki rynek akcji

Kapitalizacja Nvidii przebiła poziom 2,8 bln USD. Stała się więc ona większa niż na przykład wartość całego niemieckiego rynku akcji (2,5 bln USD) lub niż łączna kapitalizacja Meta Platforms, Tesli, Netflixa, AMD, Intela oraz IBM. Od początku roku do otwarcia środowej sesji powiększyła się ona o 137 proc., a w ciągu pierwszych trzech sesji od publikacji jej ostatniego raportu kwartalnego (czyli od 22 maja) wzrosła o ponad 20 proc.

Inwestorom na pewno spodobało się to, że Nvidia miała bardzo dobre wyniki za kwartał zakończony 28 kwietnia. Jej zysk netto wyniósł wówczas 14,88 mld USD, podczas gdy w takim samym okresie rok wcześniej było to 2,04 mld USD. Spółka wypracowała 26,04 mld USD przychodu wobec oczekiwanych 24,65 mld USD. Zapowiedziała również, że w obecnym kwartale przychód sięgnie 28 mld USD. Impulsem do zwyżek jej akcji stało się również to, że miliarder Elon Musk zdołał zebrać od inwestorów 6 mld USD dla swojego start-upu xAI, który ma zajmować się badaniami nad sztuczną inteligencją. Musk zapowiedział, że zamierza wykorzystać najnowocześniejsze procesory graficzne Nvidii do stworzenia superkomputera.