Niemiecki przemysł motoryzacyjny w zapaści

Zauważa jednak, że branża samochodów elektrycznych stanęła w obliczu trudnej konfrontacji z rzeczywistością. Po latach euforii związanej z napędem elektrycznym, czasem połączonej z wizją samochodu autonomicznego, wkroczyliśmy w okres, w którym decyzje konsumentów będą miały największy wpływ na przyszłość branży.

Jak podkreśla Paweł Majtkowski, kondycja niemieckich producentów samochodów ma również znaczenie dla wyników polskiej gospodarki. W Polsce znajdują się fabryki należące do niemieckich koncernów, takich jak Volkswagen pod Poznaniem. Co najważniejsze, jesteśmy poważnym dostawcą komponentów i części do niemieckich fabryk samochodów. – Należy jednak zauważyć, że polska gospodarka jest znacznie bardziej zdywersyfikowana i nie jest tak zależna od wyników przemysłu samochodowego, jak gospodarki Czech czy Słowacji – dodaje analityk.

Rajd Toyoty

Tradycyjni globalni konkurenci również radzą sobie lepiej niż niemieckie marki samochodów notowane na giełdzie. Japońska Honda zwiększyła cenę swoich akcji o 50 proc. w ciągu 12 miesięcy i o 64 proc. w ciągu 10 lat. Natomiast Toyota wzrosła o 95 proc. w ciągu ostatniego roku i 232 proc. w ciągu ostatniej dekady.