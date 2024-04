Handel na NYSE na okrągło przez cały tydzień?

Nowojorska giełda NYSE prowadzi wśród uczestników rynku badanie dotyczące opinii na temat ewentualnego przejścia tego parkietu w tryb handlu trwającego 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu – donosi „Financial Times”. Są oni pytani m.in. o to, czy całodobowy handel powinien trwać tylko w dni powszednie, czy także w weekendy, o to, jak mogą zabezpieczać klientów przed wahaniami kursów w takim trybie handlu oraz ilu pracowników skierowaliby do pracy nocnej i weekendowej. Jak na razie nie są znane żadne konkretne plany NYSE dotyczące przejścia w tryb całodobowy, ale to, że giełda zdecydowała się na przeprowadzenie takiej ankiety, może świadczyć o tym, że zmiana trybu pracy jest rozważana.

Obecnie główna sesja na NYSE odbywa się od poniedziałku do piątku, od godziny 9.30 do 16.00 czasu nowojorskiego. Zlecenia można składać już jednak od 6.30. Część domów maklerskich w USA, w tym operator popularnej aplikacji Robinhood, oferuje klientom handel akcjami z Wall Street przez 24 godziny na dobę, w dni powszednie. By prowadzić taką działalność, korzystają one z tzw. dark pools, czyli prywatnych miejsc handlu tworzonych przez duże instytucje finansowe z pominięciem giełd publicznych. Gdyby NYSE zdecydowała się w przyszłości na przejście na całodobowy tryb pracy, byłaby to spora zmiana na rynku. Klienci domów maklerskich mogliby bowiem o dowolnej porze dnia i nocy handlować papierami z giełdy nadzorowanej przez regulatorów. Handel akcjami nieco upodobniłby się wówczas do obrotu kryptowalutami, który trwa całodobowo przez siedem dni w tygodniu.

– Świat się zmienił w trakcie pandemii i wraz z całodobowym handlem kryptowalutami. Każdy ma teraz infrastrukturę i wsparcie, by poradzić sobie z nocnym handlem – stwierdził Brian Hyndman, prezes „dark poolu” Blue Ocean.

W amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) czeka już na rozpatrzenie wniosek o pozwolenie na działanie platformy tradingowej 24X, która ma umożliwiać handel akcjami całodobowo przez siedem dni w tygodniu. Platforma jest wspierana m.in. przez fundusz Point72 Ventures należący do miliardera Steve’a Cohena. To już jej drugie podejście do uzyskania zgody regulatora. Poprzedni wniosek w SEC został złożony w zeszłym roku, ale wycofano go z przyczyn operacyjnych i technicznych. Jeśli 24X uzyska zgodę na działanie, to inwestorzy będą uważnie się przyglądać, jak sprawdza się jej model działania.

– Nie mam pojęcia, jakie oni będą osiągać obroty w czasie handlu w środku nocy. Nie jest jednak sprawą SEC osądzać, czy to przedsięwzięcie będzie opłacalne – uważa James Angel, wykładowca finansów na Uniwersytecie Georgetown.