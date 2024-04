Czy cztery banki z Europy wyprzedzą Fed z obniżkami stóp?

Trwająca wojna nie przeszkodziła w luzowaniu polityki pieniężnej Narodowemu Bankowi Ukrainy. Od lipca 2023 r. ściął on stopy już pięciokrotnie i sprowadził główną z poziomu 25 proc. do 14,5 proc. Znalazła się ona na poziomie niższym niż w Rosji. Bank Rosji z kolei od lipca zeszłego roku podniósł swoją główną stopę pięciokrotnie, windując ją z 7,5 proc. do 16 proc.

Są banki centralne, które podwyższają stopy procentowe

Bank Japonii podniósł w marcu swoją główną stopę procentową z poziomu minus 0,1 proc. do przedziału od 0 do 0,1 proc. Była to pierwsza od 2007 r. podwyżka stóp procentowych w Kraju Kwitnącej Wiśni. Raczej nie zapowiada ona cyklu agresywnego zacieśniania polityki pieniężnej, a Japonia pozostaje krajem mającym najniższą główną stopę procentową na świecie. BoJ nie był jednak jedynym bankiem centralnym na świecie podwyższającym w zeszłym miesiącu stopy procentowe.

21 marca Bank Centralny Tajwanu niespodziewanie podniósł główną stopę z 1,875 do 2 proc. Była to pierwsza jej podwyżka od roku. Oficjalnie jest ona tłumaczona tym, że inflacja na Tajwanie przekroczyła w lutym 3 proc.

Na podwyżki stóp zdecydowało się też w marcu kilka afrykańskich banków centralnych. W Ugandzie główna stopa wzrosła z 9,5 do 10 proc., w Zambii z 11 do 12,5 proc., w Kenii z 12,5 do 13 proc., w Angoli z 18 do 19 proc., a w Nigerii z 22,75 do 24,75 proc. Na podwyżkę wynoszącą aż 600 pkt baz. zdecydował się natomiast bank centralny Egiptu. Podniósł on główną stopę do rekordowo wysokiego poziomu 27,25 proc.

Bank Centralny Republiki Turcji zaskoczył w zeszłym miesiącu inwestorów, podwyższając główną stopę procentową o 500 pkt baz., do 50 proc. Jednym z powodów podwyżki było to, że inflacja konsumencka w Turcji wyniosła w lutym 67,07 proc. Tymczasem argentyński bank centralny obniżył główną stopę ze 100 do 80 proc. Uzasadnił to tym, że miesięczna inflacja zeszła w styczniu

do 20,6 proc. Licząc rok do roku, przyspieszyła jednak do 254,2 proc., a w lutym do 276,2 proc. HK