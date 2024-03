Rosja. Dlaczego Zachód zwleka z przejęciem zamrożonych rezerw?

207 mld USD rosyjskich rezerw było zainwestowanych w lutym 2022 r. w aktywa denominowane w euro, 67 mld USD w dolarze USA, 37 mld USD w funtach, 36 mld USD w jenach, 19 mld USD w dolarach kanadyjskich, a 6 mld USD w dolarach australijskich

Czy rzeczywiście nie ma mechanizmu prawnego pozwalającego na konfiskatę rosyjskich rezerw walutowych? Dotychczas kwestie rekompensaty za wywołanie wojny i za straty wojenne rozstrzygano po zakończeniu danego konfliktu. Albo państwo pokonane zostawało zmuszone do wypłacenia reparacji, albo obie strony konfliktu wypracowywały mechanizm reparacyjny. Obecnie jednak mamy do czynienia z rozważaniami na temat konfiskaty rezerw w trakcie trwającego konfliktu. Sytuację komplikuje to, że państwa które zamroziły rezerwy, nie są pod względem formalnym w stanie wojny z Rosją. Nie mogą więc uzasadnić zajęcia rezerw tym, że są one wrogim majątkiem. W prawie międzynarodowym jest jednak „wytrych” pozwalający na taką konfiskatę. Jest to mechanizm represaliów, czyli sprzecznej z prawem odpowiedzi na działania państwa, które samo w rażący sposób łamie prawo międzynarodowe. Rosja przez ostatnie dwie dekady często natomiast prowadziła agresywne działania przeciwko krajom Zachodu – w tym akty terroryzmu jądrowego i biochemicznego (zabójstwo brytyjskiego obywatela Aleksandra Litwinienki za pomocą radioaktywnego polonu czy zamach na Siergieja Skripala za pomocą nowiczoka). Teoretycznie może to posłużyć za pretekst do użycia represaliów, w postaci konfiskaty rosyjskich aktywów.

Obawy o pozycję euro

Dyskusja o konfiskacie aktywów Banku Rosji wywołuje nerwowe reakcje rosyjskich władz. Grożą, że mogą skonfiskować majątki tych zachodnich firm, które jeszcze się nie wycofały z Rosji. Sugerują również, że w wyniku konfiskaty rosyjskich aktywów załamie się zaufanie do zachodniego systemu finansowego. – Retoryka dotycząca zamrażania aktywów może podważyć zaufanie do walut rezerwowych – zadeklarował Anton Siłuanow, rosyjski minister finansów.

„W USA często do głosu dochodzi z kolei obawa związana z zagrożeniem statusu dolara jako międzynarodowej waluty rezerwowej oraz potencjalnym zwróceniem się ku juanowi przez kraje Azji czy Bliskiego Wschodu. Argument o ryzyku spadku zaufania do bezpieczeństwa zdeponowanych aktywów podnosi się też w kontekście euro. Niepokój ten nie wydaje się uzasadniony – już samo zamrożenie aktywów banku centralnego Rosji to daleko idące posunięcie, które mogło zainspirować Chiny, Indie czy państwa Zatoki Perskiej do rozważenia zmiany waluty rezerwowej albo ucieczki kapitału z krajów G7. Takiego trendu jednak nie widać. Obecna pozycja dolara czy euro wynika z szeregu czynników strukturalnych, takich jak stabilność systemu prawnego i finansowego, globalna integracja rynku czy wiarygodny system prawny, a także z braku realnej opcji alternatywnej” – pisze Marcin Jędrysiak, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Wskazuje, że trauma po kryzysie strefy euro uwrażliwiła wiele europejskich rządów na kwestię stabilności wspólnej waluty. Ponadto daje o sobie znać niechęć bankierów centralnych do ostracyzmu wobec Banku Rosji. Niektóre kraje (szczególnie Niemcy) mogą się też obawiać, że ich aktywa też będą w przyszłości konfiskowane w ramach reparacji za dawne zbrodnie.

Argument o możliwym osłabieniu wiary w waluty rezerwowe nie przekonuje jednak amerykańskiej sekretarz skarbu. – Realistycznie nie ma alternatyw dla dolara, euro i jena. Zbytnio się więc o to nie martwię. Ryzyko dla stabilności finansowej pojawiłoby się, gdyby doszło do masowego odejścia od tych walut, ale to jest ekstremalnie mało prawdopodobne. Zwłaszcza że sytuacja jest unikalna, a Rosja rażąco narusza normy międzynarodowe – stwierdziła Yellen.